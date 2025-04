I Vescovi delle Aree interne incontrano il Presidente Mattarella

Un dialogo costruttivo per il futuro dei territori

La delegazione dei Vescovi delle Aree Interne con il Presidente della Repubblica Mattarella a Roma

Roma,23 aprile– Oggi, mercoledì 23 aprile, alle ore 12, un gruppo significativo di vescovi delle Aree interne, tra cui il nostro Vescovo di Sulmona-Valva, Mons. Michele Fusco, è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro, durato 45 minuti, si è svolto in un clima di grande cordialità e ascolto reciproco.

Hanno partecipato all’incontro (in ordine alfabetico): l’Arcivescovo di Benevento, Mons. Felice Accrocca; l’Arcivescovo di Cagliari, Mons. Giuseppe Baturi, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana; il Vescovo di Piacenza-Bobbio, Mons. Adriano Cevolotto; il Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, Mons. Mariano Crociata, Presidente della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (COMECE); il Vescovo di MI vescovi delle arelfi-Rapolla, Mons. Ciro Fanelli; il Vescovo di Avezzano, Mons. Giovanni Massaro; il Vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti, Mons. Giuseppe Mazzafaro; e il Vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia, Mons. Sergio Melillo.

Durante il colloquio, i presuli hanno avuto l’opportunità di esporre con serenità di giudizio le diverse realtà e criticità che caratterizzano le loro diocesi. Mons. Accrocca ha offerto al Presidente una sintesi del percorso intrapreso in questi anni dai vescovi delle aree interne. Mons. Baturi ha evidenziato la particolare attenzione con cui la Conferenza Episcopale Italiana segue questo movimento spontaneo di pastori. Alcuni vescovi, tra cui quelli di Ariano Irpino-Lacedonia e di Melfi-Rapolla, hanno posto l’accento sulle preoccupanti situazioni legate al rischio occupazionale, con particolare riferimento al sito Stellantis presente nella diocesi di Melfi-Rapolla. Mons. Crociata, in qualità di Presidente della COMECE, ha allargato lo sguardo alla dimensione europea della questione.

Il nostro Vescovo, Mons. Michele Fusco, ha avuto modo di condividere con il Presidente Mattarella le specificità e le sfide del nostro territorio diocesano di Sulmona-Valva, sottolineando l’importanza di infrastrutture adeguate, soprattutto nel settore digitale, per contrastare lo spopolamento e favorire nuove opportunità per le nostre comunità.

Spiegando il significato dell’incontro Mons. Michele Fusco ha detto : “L’incontro odierno con il Presidente Mattarella ha rappresentato un’occasione preziosa per far conoscere da vicino le peculiarità e le potenzialità uniche della nostra Diocesi di Sulmona-Valva. Ho avuto modo di sottolineare come il nostro territorio sia un vero scrigno di tesori artistici e culturali, immerso in un paesaggio di straordinaria bellezza. È fondamentale che i nostri Comuni siano adeguatamente supportati dallo Stato per valorizzare appieno questo inestimabile patrimonio, trasformandolo in una leva per la crescita del lavoro, per lo sviluppo di un turismo sostenibile e per accrescere l’attrattività della nostra terra. Contestualmente, ho posto l’attenzione sulla ferita ancora aperta del ritardo nella ricostruzione post-sisma. La riapertura delle nostre chiese non è solo un imperativo per la vita religiosa delle comunità, ma riveste un’importanza cruciale come punto di riferimento sociale, culturale e identitario per i nostri concittadini. L’ascolto attento e sensibile del Presidente Mattarella ci incoraggia a proseguire con rinnovato impegno nel nostro servizio pastorale, valorizzando le nostre risorse e sollecitando un’accelerazione nel processo di ricostruzione, affinché le nostre comunità possano ritrovare pienamente il loro cuore pulsante.”

Accogliendo l’esplicita richiesta di Mons. Accrocca per un video-messaggio in occasione del prossimo Forum a Benevento, il Presidente Mattarella ha dato la sua adesione formale. Ha inoltre ribadito la sua convinzione sull’importanza di un cambio di prospettiva, che ponga le periferie al centro delle politiche infrastrutturali, a partire da quelle digitali. Pur nel rispetto dei limiti costituzionali, ha assicurato il suo impegno affinché la “Questione” delle aree interne riceva la dovuta attenzione nelle sedi competenti. Il Presidente ha infine espresso sincera gratitudine alla CEI per il suo contributo al bene comune e ai singoli vescovi per l’azione concreta di diocesi e parrocchie a sostegno delle fasce più fragili della popolazione.

I vescovi hanno espresso unanime soddisfazione per l’accoglienza, l’ascolto e l’attenzione ricevuti dal Presidente della Repubblica. L’incontro si è concluso alle ore 12:45.