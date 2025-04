Anche Mons Fusco con i Vescovi delle Aree Interne domani al Quirinale per incontrare Mattarella

Sulmona, 22 aprile – La Diocesi di Sulmona-Valva rende noto con vivo senso di responsabilità e fiduciosa attesa la partecipazione del Vescovo, Monsignor Michele Fusco, all’incontro che si terrà mercoledì 23 aprile alle ore 12:00 presso il Palazzo del Quirinale, dove un nutrito gruppo di vescovi delle Aree Interne sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica,Sergio Mattarella.

Questo importante appuntamento, promosso e coordinato dall’impegno congiunto dei Vescovi della Metropolia di Benevento e di altri confratelli provenienti da diverse regioni italiane, rappresenta un’occasione fondamentale per sottoporre all’attenzione delle più alte cariche dello Stato le urgenti necessità e le potenzialità spesso inespresse delle cosiddette “Aree Interne” del nostro Paese. La presenza di Mons. Fusco sottolinea la costante sollecitudine pastorale della Diocesi di Sulmona-Valva verso le proprie comunità e il desiderio di contribuire attivamente al loro sviluppo integrale.

L’incontro si colloca all’interno di un dialogo costruttivo già avviato con il Presidente Mattarella, il quale in passato ha manifestato una profonda comprensione per le sfide e le opportunità di questi territori. Saranno presenti dieci vescovi in rappresentanza di sei regioni italiane (Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Basilicata, Sardegna e la Metropolia beneventana), evidenziando la portata nazionale della questione.

La partecipazione del Segretario Generale della CEI, Mons. Giuseppe Baturi, testimonia l’attenzione e il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana al percorso intrapreso dai vescovi delle Aree Interne.

Mons. Michele Fusco ha dichiarato in vista dell’incontro: “Partecipare a questo momento di ascolto con il Presidente della Repubblica è per me un dovere e un’opportunità preziosa. Porterò con me le istanze, le speranze e le fatiche delle nostre comunità diocesane che vivono nelle aree interne. Confido che questo dialogo possa sensibilizzare ulteriormente le istituzioni e portare a politiche concrete che favoriscano la crescita sociale, economica e spirituale dei nostri territori, spesso ricchi di storia, cultura e umanità, ma anche fragili e bisognosi di un rinnovato impegno”.

La Diocesi di Sulmona-Valva, unendosi all’auspicio degli altri vescovi, ripone fiducia che questo incontro possa segnare un passo avanti verso una maggiore considerazione delle Aree Interne nell’agenda di governo, traducendosi in azioni efficaci per il bene comune. In questo tempo segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, la speranza cristiana nella vita eterna ci sostiene e ci incoraggia a proseguire con determinazione nel servizio al Vangelo e al prossimo.