Alta formazione: la Regione e università insieme per i giovani laureati

Disponibili risorse importanti (9 milioni di euro) per “ il finanziamento in toto di 106 dottorati di ricerca per il prossimo triennio”

Pescara, 22 aprile. – Regione Abruzzo e università abruzzesi a braccetto per garantire l’alta formazione dei giovani laureati. È il senso del nuovo avviso Fse+ “Programma di ricerca e formazione dottorale – Finanziamento Dottorati di ricerca” presentato oggi dall’assessore alla Formazione, Roberto Santangelo, insieme con due rettori, Christian Corsi (Teramo) e Edoardo Alesse (L’Aquila), e il professor Angelo Cichelli in sostituzione del rettore Liborio Stuppia (Chieti).

Sul piatto dei finanziamenti la Regione ha collocato 9 milioni di euro che hanno come destinazione finale il finanziamento in toto di 106 dottorati di ricerca per il prossimo triennio. Di “investimento eccezionale e di scelta strategica” ha parlato l’assessore Santangelo, sottolineando come “la Regione per la prima volta investe una somma considerevole per l’alta formazione dottorale. Ma soprattutto – ha aggiunto Santangelo – questo investimento non è fine a sé stesso ma guarda ai bisogni e alle richieste dell’impresa abruzzesi, se è vero che i dottorati di ricerca che verranno attivati dalle università saranno rivolti all’Automotive, all’Ict-Aerospazio, all’agrifood, alla mobilità e al turismo sostenibile, tutti settori trainanti per l’economia regionale”.

L’avviso, finanziato nell’ambito del programma FSE+ 2021-2027, si rivolge alle università abruzzesi che saranno poi chiamate a gestire i dottorati secondo i protocolli nazionali delle università italiane. L’avviso, peraltro, cade in un momento particolarmente importante in quanto, come rilevato dai rettori, la chiusura dei programmi PNRR porterà ad una riduzione dell’attività dei dottorati di ricerca in tutte le università, riduzione che verrà compensata dall’azione della Regione che in questo modo riuscirà a garantire, sul fronte della formazione dottorale, gli stessi numeri degli anni precedenti già di per sé rilevanti.

“Ogni studente ammesso a dottorato – ha aggiunto l’assessore Roberto Santangelo – potrà beneficiare di un contributo economico di circa 30 mila euro l’anno per 3 anni, ma soprattutto quella messa in piedi è una misura che guarda al futuro dei nostri giovani, se è vero che è nostro compito e intenzione creare la classe dirigente del futuro. Più strumenti mettiamo a disposizione dei giovani, più abbiamo possibilità reali di creare una classe dirigente competente e competitiva”. Le università abruzzesi hanno tempo fino al 5 maggio per presentare le proprie candidature. Successivamente saranno gli stessi atenei ad individuare gli studenti che accederanno ai dottorati di ricerca.