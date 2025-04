Sulmona si apre al mondo nel giorno di Pasqua

Sulmona, piazza Garibaldi il

Sulmona,20 aprile– Dopo il grande successo della solenne processione del Venerdì Santo, che ha visto migliaia di persone affollare le vie del centro storico di Sulmona, cresce l’attesa per il secondo, imperdibile appuntamento della Settimana Santa: la Madonna che scappa in Piazza. L’antica e suggestiva rievocazione, in programma come da tradizione la mattina di Pasqua in Piazza Garibaldi,potrà essere vissuta quest’anno non solo dai presenti, ma anche da chiunque vorrà seguirla in diretta da ogni parte del mondo, grazie alle WebCam installate dalla DMC Terre d’Amore.

Un’iniziativa fortemente voluta per valorizzare e promuovere le eccellenze culturali e le tradizioni di Sulmona, come sottolinea il presidente della DMC Terre d’Amore, Fabio Spinosa Pingue:“Posizionare ben due webcam su Piazza Garibaldi è stata un’idea di DMC Terre d’Amore per valorizzare in tutto il mondo le manifestazioni che vi vengono organizzate — tra queste la Giostra Cavalleresca — ma posso confessare che il pensiero è nato proprio pensando alla processione di Pasqua, unica nel suo genere e dal profondo significato religioso. Le nostre webcam sono strumenti già utilizzati da migliaia di turisti e dai nostri concittadini, che così possono vivere in diretta le emozioni della processione della Resurrezione del Cristo nostro Signore.”



Grazie alla sinergia tra tecnologia e tradizione, la DMC Terre d’Amore conferma così il proprio impegno nella promozione e nella valorizzazione culturale del territorio, offrendo a tutti la possibilità di partecipare — anche a distanza — a uno degli eventi più emozionanti e identitari della Pasqua abruzzese.