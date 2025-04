Fp Cgil prima nelle Funzioni Centrali in Abruzzo e Molise

Sulmona,18 aprile- “Sono 1066 i dipendenti dei Ministeri e della Agenzie che hanno votato FP Cgil con una percentuale del 28,55% che la conferma come primo sindacato con un incremento di 163 voti e di 3,08 punti percentuali rispetto al 2022”, spiega il sindacato.

“Sempre rispetto al 2022 la FP Cgil elegge più RSU esprimendo rappresentanza in Enti e Amministrazioni in cui prima non era presente come, ad esempio, L’INPS Regionale e la Direzione Regionale delle Entrate. Ottimi i risultati, infine, negli uffici giudiziari dove la FP Cgil aumenta il dato di rappresentanza un po’ ovunque” continua il Segretario generale FP Cgil Abruzzo Molise.

“Per quanto riguarda il comparto delle FF.LL. la Fp Cgil Abruzzo Molise conferma il secondo posto del 2022 con circa il 30% e 1852 voti espressi. La Fp Cgil è prima all’Arpa Abruzzo, All’Arpa Molise, all’ERSI Abruzzo, in Areacom, nell’Agenzia Regionale per lo sviluppo agricolo rurale e della Pesca Molise”. Significativo, poi, il risultato in Consiglio regionale dell’Abruzzo dove la FP Cgil incrementa del 5,8% il dato del 2022 portando dal 19,54% al 25,34% il proprio risultato, mentre in Giunta Regionale manteniamo la seconda posizione in una situazione ambientale completamente avversa” specifica Luca Fusari.

“Importante il risultato nella Sanità Abruzzese e Molisana” commenta il sindacato “che ha visto la Fp Cgil aumentare la propria rappresentanza rispetto al 2022 (dal 13,48% e 1555 voti al 16,06% e 1681 voti espressi). E’ stato un avanzamento generalizzato per tutti i territori con punte del 26,40% a Teramo e del 22% in Molise e che ha permesso di aumentare il numero complessivo di RSU della FP Cgil nel comparto della Sanità.”

Fusari, poi. fa un inciso con riferimento alla contrattazione nazionale “evidenziando come, le sigle sindacali non firmatarie dei CCNL, in Abruzzo Molise, dai dati in possesso in via di consolidamento, esprimano il 51,97% nelle FF.CC. (Fp Cgil, Uil Pa e USB Pi) il 51,59% in Sanità (Fp Cgil, Uil Fpl , Nursing Up) e il 56,73% nelle Funzioni Locali (Fp Cgil, Uil Fpl e USB)”.

“Un ringraziamento grande va a tutti i Segretari e quadri dei territori, ai Coordinatori regionali, alle lavoratrici e ai lavoratori che ci hanno votato, ai candidati RSU e ai colleghi e colleghe impegnate ai Seggi e alle Commissioni, che hanno condiviso obiettivi e valori del nostro sindacato permettendo questo grande esercizio di democrazia e rappresentanza”, chiosa Luca Fusari.