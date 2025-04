Dal 25 aprile 1945 la libertà di parola e di pensiero, anche per coloro che non lo festeggiano

Sulmona,17 aprile- Oscar Fuà aveva appena 17 anni quando fu ucciso dai nazisti a Brisighella il 4 dicembre 44, nella fase finale della Lotta di Liberazione, al seguito della Brigata Maiella.

Per essere arruolato mentì sulla sua vera età, dando così il proprio contributo alla battaglia per restituire la Libertà all’Italia e l’Onore alla Patria calpestato dall’asservimento fascista al Terzo Reich, all’invasore tedesco.

Anche per consentire la libertà di offendere quella memoria e quella storia ad opera di un candidato a Consigliere Comunale, a quanto sembra coordinatore cittadino di Forza Italia, come riportato da un quotidiano nazionale e dalla stampa locale.

Candidato al Consiglio Comunale della Città di Sulmona,Medaglia d’Argento al Valor Militare e Medaglia d’Oro alla Benemerenza Patriottica.

Città che ha dato i natali a tanti altri giovani che combatterono nelle file della Brigata Maiella, alcuni dei quali morirono nel corso delle battaglie contro gli occupanti nazisti.

Una Città, Sulmona, che ha dato i natali a Partigiani come Gilberto Malvestuto (insignito dell’Onorificenza del Sigillo d’Oro di Re Ladislao, simbolo della Città di Sulmona), Ennio Pantaleo (il più giovane Patriota della Brigata Maiella), Claudio Di Girolamo, per citare solo i più noti, a nome degli oltre quattrocento Patrioti della Brigata Maiella della Valle Peligna, tutti giovani.

Non ci sono parole per esprimere sdegno e condanna per un giovane che, in dei post, pare abbia definito la Festa del 25 Aprile la festa dei vili e che lui non la festeggia.

Non intendiamo giudicare la preparazione storica dell’interessato ma interroghiamo la sua coscienza, se è così arida nel non considerare che il 25 Aprile rappresenta un momento di riflessione storica, di omaggio alla memoria di coloro che si batterono per restituire Libertà e Onore all’Italia, per regalarci una Costituzione che consente libertà di pensiero e di espressione a tutti, anche a coloro che allora combatterono dalla parte sbagliata e a quelli che oggi rimpiangono ancora quel lugubre ventennio.

Interroghiamo la sua coscienza- scrivono in una nota la Lega Spi Cgil e l’Anpi Valle Peligna se è in grado di capire che così offende la memoria delle tante vittime civili uccise dai nazisti nel nostro territorio, dimentica le stragi che i nazisti commisero con la complicità dei fascisti nel corso della loro ritirata, tra queste la più efferata: l’eccidio di Pietransieri, nella contrada di Lìmmari, che costò la vita a 128 persone, uomini, donne e bambini.