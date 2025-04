Camerata musicale: è tempo di bilanci. 72 anni di storia 1561 concerti

Sulmona, Teatro comunale Caniglia

Sulmona, 15 aprile– Archiviata la stagione invernale dopo l’ultimo concerto sold out al botteghino e grande accoglienza del pubblico per la compagine di 160 musicisti (tre corali, orchestra e 5 solisti) che ha rappresentato per la prima volta in Abruzzo la complessa opera di Mendelssohn, la Camerata Musicale di Sulmona fa i suoi bilanci per il 72° anno di attività particolarmente fortunato, conclusosi al Teatro Caniglia che da anni accoglie il programma dei concerti della storica Associazione Musicale.

700 musicisti per 22 serate, 6 orchestre sinfoniche, due appuntamenti con l’opera, poi solisti, quartetti e band e, naturalmente, il classico “tris natalizio” (Gospel, Gran Concerto e Balletto),

il tutto realizzando risultati che si riassumono così: sette serate sold out, oltre 7 mila presenze complessive con un incremento che supera il 30% , senza calcolare le attività parallele come la Stagione Concertistica al Teatro Tosti di Castel di Sangro, ormai alla sua IV edizione con 7 appuntamenti invernali. E non entrano nel conteggio ufficiale neanche gli appuntamenti in anteprima di stagione come quello con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo dedicato a Domenico Modugno e ospitato a settembre nello splendido Cortile di Palazzo San Francesco, sede del Comune di Sulmona.

Ma l’attività non si ferma. Dopo una breve pausa pasquale si torna alla musica giovedì 22 maggio con “Scuole in concerto”: sul palcoscenico del Teatro Caniglia 110 ragazzi selezionati tra gli allievi degli Istituti Comprensivi delle Scuole Medie di Sulmona ad indirizzo musicale: “Mazzini- Capograssi” e “Panfilo Serafini-Lola Di Stefano” si esibiranno in un concerto che conclude la rassegna dei Giovedì nel Foyer dedicata ai giovani talenti musicali del territorio d’Abruzzo.

Un’ occasione speciale per i 110 giovanissimi musicisti che avranno l’opportunità di esibirsi su un importante palcoscenico che con i suoi 92 anni è testimone, del passaggio di grandi nomi della musica mondiale.

Nella storica sede dell’Associazione Musicale, tra le vecchie mura di vico dei Sardi, non si fermano le attività didattiche per il coro delle voci bianche della Camerata Musicale “Piccoli Polifonici” diretto dal M° Anna Galterio; 18 i ragazzi e ragazze di età compresa tra 8 e 13 anni, provenienti dagli Istituti di scuola Media a indirizzo musicale e formatisi presso l’Ateneo della Lirica di Sulmona, si sono già contraddistinti per la partecipazione al cast delle produzioni di opere liriche rappresentate al Teatro Caniglia nelle ultime due stagioni.

Nella sala prove della Camerata c’è anche spazio per masterclass di sax e di tromba.

I prossimi eventi estivi vedono in primo piano la Rassegna Organistica alla sua V Edizione: tre appuntamenti nella prima metà di giugno a partire da giovedì 5, sabato 7 e giovedì 12 , come sempre a ingresso libero, ospitati nella preziosa cornice barocca della chiesa del Complesso Monumentale SS. Annunziata a Sulmona. Un progetto avviato nel 2018 dal Direttore Artistico Gaetano Di Bacco con l’intento di promuovere tra i giovani e dare il giusto spazio ad uno strumento importante come l’organo, assente nella stagione dei concerti realizzati in teatro. Progetto che nasce anche con lo scopo di offrire al pubblico l’opportunità di poter ascoltare quei capolavori della storia della musica che grandi compositori hanno dedicato all’organo. Sono in fase di definizione i programmi e gli artisti della rassegna d’organo. Come pure il programma degli appuntamenti in decentramento nei borghi della Valle Peligna e Alto Sangro che rientrano nel piano delle attività estive della CMS.

Per ora il totale dei concerti e spettacoli con musica contabilizzati in 72 anni di storia dell’Associazione Musicale sale oggi a 1561. Sono esclusi quelli in calendario per la prossima estate ma non ancora realizzati.

L’ Associazione C.M.S. Onlus, di cui oggi è Presidente l’Avvocato Lando Sciuba e Direttore Artistico il M°Gaetano Di Bacco, da anni è impegnata nella raccolta fondi a favore di ANffAS Sulmona e con INNER WHILL per i diritti delle donne.

Per le attività dell’Associazione principali sostenitori sono: primo tra tutti il pubblico di affezionati e abbonati a cui si aggiungono Enti pubblici, Sponsor, Aziende e privati cittadini che danno il loro contributo con donazioni, Art Bonus e 5Xmille.