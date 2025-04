Giornata nazionale del Made in Italy: l’agrifood abruzzese continua a crescere tra tradizione ed innovazione 

Pescara, 16 aprile – Fatto in Italia, fatto bene, legato alla tradizione per non perdere la propria identità ma con lo sguardo rivolto alla tecnologia per coinvolgere mercati sempre più ampi. È questo il ritratto dell’agrifood abruzzese che è emerso dall’incontro “Radici di gusto: l’Abruzzo del Made in Italy tra tradizione e innovazione”: un confronto tra imprenditori, studenti e studiosi ieri 15 aprile all’Università degli Studi di Teramo. Obiettivo valorizzare il patrimonio enogastronomico locale e coinvolgere le nuove generazioni nel settore di punta del Made in Italy – e Made in Abruzzo: l’agroalimentare.

L’ occasione è stata offerta dalla ricorrenza della giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ideatrice dell’incontro la Sezione Agroalimentare di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico con la collaborazione dell’Università degli studi di Teramo, per una mattinata di lavori focalizzata sulla celebrazione del patrimonio agroalimentare abruzzese nel mondo e sulla definizione del connubio tradizione-innovazione che caratterizza in misura sempre maggiore l’evoluzione di questo settore produttivo.

Le istituzioni presenti

Gli interventi di Dario Compagnone, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Teramo, e William Di Carlo, Presidente del Polo Agire, hanno testimoniato la costante e sempre viva collaborazione tra Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e le Istituzioni del territorio che comprendono l’importanza della valorizzazione dei prodotti della Regione.

Il Presidente della Sezione Agroalimentare di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, LuigiNigliato, ha sottolineato la ricchezza del territorio abruzzese in termini di prodotti ed export. L’Abruzzo è l’unica regione italiana a detenere il titolo europeo di ‘Regione Verde’ classificandosi, allo stesso tempo, settima regione italiana per tasso di industrializzazione, ha ribadito Il Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Luigi Di Giosaffatte. Un settore, quello dell’Agrifood e Beverage che nel 2024 ha visto una crescita del 23% del proprio export.

L’importanza della valorizzazione del patrimonio gastronomico e culinario

Il contributo scientifico all’evento è stato portato da Fernando Filipponi, chargé de recherche, département des objets d’art, Musée du Louvre, intervenuto sul tema della conservazione del patrimonio gastronomico regionale che è al centro del Progetto “Teramo a tavola, una cucina italiana”. Lo studio, attraverso una massiccia opera di ricerca storica e d’archivio, si propone di recuperare e restituire ai cittadini secoli di tradizioni culinarie della città di Teramo, spesso tramandate solo oralmente di generazione in generazione.

Tradizione ed Innovazione: il perfetto connubio dell’agrifood abruzzese

Concordi le voci degli imprenditori: Martino Domenichini, direttore industriale zoomangimistica di Amadori e Stefania Bosco, presidente di Storiche Cantine Bosco Nestore: innovazione significa strumenti e processi tecnologici sempre più performanti che, dalla produzione al packaging finale, consentono alle aziende di ottenere prodotti di qualità pur mantenendone la tradizionalità e rispettando gli ecosistemi sui quali la filiera produttiva interviene. Per Lorenzo Cerretani, filiera agricola Industrie Rolli Alimentari, l’evoluzione è la chiave del Made in Italy: il prodotto locale si modifica e si adatta ai gusti e alle tendenze internazionali per superare i confini regionali. In tal senso, Roberto Di Domenico, AD di Spiedì, ha spiegato come grazie ad una innovativa griglia, l’arrosticino, che viene cotto tradizionalmente col carbone, sarà pronto da gustare in soli due minuti con un metodo di cottura ad infrarossi, tempistica più adatta ai ritmi di vita moderni. Innovazione, quindi. senza esclude la tradizione. Un concetto ribadito anche da Pierluigi Francini, titolare della Luigi D’amico Parrozzo: il celebre dolce Parrozzo – nome che trae origine dal “pane rozzo” della tradizione contadina – ha attraversato quattro generazioni e compirà 100 anni l’anno prossimo.

Eccellenza e storia del Made in Italy

Pasta come eccellenza del Made in Italy nel mondo, un richiamo all’Italia unico ed indissolubile. Ne è stato portavoce Pasquale Galante, direttore relazioni esterne e digital marketing di F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martin. Il successo della filiera, nata a partire da un piccolo laboratorio in un paesino dell’entroterra abruzzese, nasce dalla capacità di mettere a frutto quel poco che una terra povera poteva offrire: l’acqua. Divenuta non solo materia prima, ma anche fonte di energia elettrica indispensabile alla produzione ed essicazione della pasta fin dalla fondazione dell’attività nel 1886.