Lavoro, con i nuovi Cpi la Regione vuole parlare ai giovani

Sulmona, 14 aprile. Nascono i nuovi Centri per l’impiego con l’obiettivo primario “di avviare con giovani e cittadini una nuova stagione di confronto e collaborazione per agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro. E’ un passaggio complesso, anche perché scontiamo anni di ritardi, ma il processo di rinnovamento che stiamo affrontando, ci spinge ad invitare i giovani a visitare e inoltrare le loro richieste al Centro per l’impiego e alle imprese perché il Cpi è la sede naturale dove trovare personale qualificato”.

Il nuovo Piano di potenziamento e il suo stato d’avanzamento è stato presentato dall’assessore al Lavoro e alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, che ha fatto il punto della situazione su un intervento “ampio e complesso, destinato a cambiare i rapporti con il cittadino”. Il Piano di potenziamento abruzzese può contare su un budget di oltre 25 milioni di euro, “che – ha spiegato l’assessore – permetteranno, con una previsione di spesa di 12 milioni, di acquistare o ristrutturare le 15 sedi Cpi presenti in Abruzzo (Pescara, Penne, Scafa, Teramo, Giulianova, Roseto, Nereto, Chieti, Lanciano, Ortona, Vasto, L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro); di avviare un nuovo sistema informatico a servizio dei cittadini, delle imprese e dei liberi professionisti; di formare secondo le nuove competenze tutti gli operatori del mercato del lavoro; di assumere nuovo personale con specifiche competenze; di implementare l’Osservatorio del mercato del lavoro abruzzese indispensabile per programmare le politiche del lavoro regionali”.

E proprio illustrando i punti del Piano di avanzamento, l’assessore Magnacca ha parlato di “agenda nutrita a fondamento di un intervento che riporta al centro delle dinamiche del mercato del lavoro l’attività dei Centri per l’impiego”. Il cambio di passo dovrebbe consumarsi entro il 2025, ma gli effetti della nuova stagione si potrebbero avere già nel 2026. “Il nostro intento – ha proseguito l’assessore Tiziana Magnacca – è tornare interlocutori credibili e affidabili con i cittadini, migliorando i servizi dei CPI, e con le imprese, mettendo loro a disposizione la professionalità degli operatori del mercato del lavoro per perfezionare al meglio l’incrocio domanda/offerta”.Nell’anno in corso, infine, verrà avviata una campagna di comunicazione che porterà nelle piazze delle città abruzzesi i nuovi Cpi.