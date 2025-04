Amministrative: lista Metamorfosi:” Noi siamo pronti e.. voi?”

Sulmona, 14 aprile- Sono tutti, i Sulmonesi, amanti della bella Sulmona…A tal proposito, però, sorge qualche dubbio: perché un amante dimostri il suo amore, dovrebbe corteggiare, proteggere, difendere chi ama…

La realtà dei fatti conferma, però, l’ esatto opposto. Senza alcuna attività spontanea promossa dai singoli o da associazioni di vario titolo, poste al di fuori della macchina politica, il Nulla, o quasi, è ciò che si è prodotto.

La bella Sulmona è stata, in gran parte, saccheggiata delle sue bellezze, depredata economicamente dei servizi, delle logistiche produttive nonché privata, conseguentemente, di troppi posti di lavoro!

Quel “volto” bello che le apparteneva, per molti versi, è oggi un volto sfregiato. Così, allo stesso modo, per troppo tempo si è lasciato inascoltato il grido di chi, dal basso, ha tentato più volte di chiedere aiuto; purtroppo quel grido è stato rivolto a chi fingeva d’esser sordo. Adesso il grido è da rivolgere a gran voce!

Anche questa volta, l’ ennesima, la sfida al potere (elettori, aspiranti Consiglieri, aspiranti Sindaci), sta annebbiando la vista a tutti. Risollevare la nostra città, o almeno avere la volontà e forza di farlo, non è cosa semplice, ma di sicuro non impossibile!

Occorre, anzitutto, concretezza di fatti e programmi veri e pronti per essere realizzati: NOI li abbiamo, pronti per diventare reali!

Non chiedeteci come verranno risolte le gravi problematiche che attanagliano la nostra città; piuttosto sarebbe opportuno chiedersi ” perché ci sono” e ” Chi le ha causate”… Di una cosa siamo certi: i problemi nascono perché vada trovata la soluzione per risolverli…

Noi siamo pronti e voi?