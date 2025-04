Roma,14 aprile– “Viaggio in Usa della Meloni? E’ il settimo viaggio di un leader europeo da Trump, normale amministrazione. Discuteranno, dialogheranno, ma la questione dei dazi la sta gestendo la Ue”. Lo dice Matteo RENZI, ospite di RaiNews 24. “Se ci fosse Mario Draghi come inviato speciale a trattare i dazi per la Ue, saremmo tutti più tranquilli, Trump ha stima, rispetto e timore reverenziale per l’ex presidente della Bce”, aggiunge.