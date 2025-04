Sulmona: appuntamento con la seconda edizione di ” Canti di Passione” 

La rassegna di musica sacra Teatro Caniglia sabato santo alle 17:00

Sulmona, 14 aprile– Si terrà il 19 aprile – sabato santo, alle ore 17:00, presso il Teatro Maria Caniglia di Sulmona, la seconda edizione del concerto di musica sacra dal titolo Canti di Passione – Musiche di tradizione nel Venerdì Santo abruzzese, organizzata dall’Associazione Culturale “La Fortezza di Maja” con il patrocinio del Comune di Sulmona e il contributo della Fondazione Carispaq dell’Aquila.

Ideata da Gildo Di Marco e realizzata con la direzione artistica dell’etnomusicologo sulmonese Pasquale Di Giannantonio, la manifestazione intende offrire al pubblico un viaggio nel ricco panorama tradizionale e rituale della Settimana Santa abruzzese, attraverso la bellezza dei repertori intonati in occasione del Venerdì Santo.

Ad alternarsi sul palco del Caniglia saranno la Banda ACMI – Associazione Circolo Musicale Introdacqua, le Cantrici del Venerdì Santo di Cansano, il Coro del Venerdì Santo di Popoli Terme, diretto dal M° Nestore Pizzoferrato, e il Coro dell’Arciconfraternita della SS. Trinità di Sulmona, diretto dal M° Alessandro Sabatini con il supporto del maestro collaboratore Mirko Caruso.

Non solo musica, però, in quello che si profila come uno spaccato sulle tradizioni pasquali abruzzesi: ad arricchire la serata saranno contributi audiovisivi, racconti e suggestioni provenienti da luoghi ed epoche diverse. Tra questi, i riti confraternali di Celano e Pratola Peligna e le antiche rappresentazioni sacre della tradizione sulmonese, di cui si parlerà con l’archivista Roberto Carrozzo e il musicologo Valter Matticoli e con l’ausilio della voce recitante dell’attore Francesco Tirimacco, che leggerà passi tratti dall’Officium quarti militis e dal libretto Le sette parole dell’agonia di nostro signor Gesù Cristo del poeta sulmonese Filippo Catenazzi.

«L’obiettivo è raccontare, nella magnifica e “laica” cornice del nostro teatro comunale, la profondità e la bellezza delle nostre tradizioni pasquali, così da offrire sia ai molti turisti che a chi vive in zona un’occasione per conoscere meglio il nostro territorio e per vivere con maggior consapevolezza i riti della nostra Settimana Santa», commentano gli organizzatori.

I biglietti sono in vendita presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Sulmona nel Palazzo dell’Annunziata al prezzo di € 10 per Platea e I ordine di palchi, € 8 per il II ordine di palchi e € 5 per il III ordine di palchi; il costo del biglietto per gli under18 è fissato a € 5. Sarà inoltre aperto il Botteghino del Teatro un’ora prima dello spettacolo. Per informazioni, consultare la pagina dell’Associazione La Fortezza di Maja.