Bugnara e il fascino per la cultura

E’ partita ieri sera nel centro peligno la terza edizione della “ Primavera dei libri” mentre da luglio prenderà il via la quarta edizione di “ Libri sotto le stelle” 2025 due manifestazioni straordinarie che hanno consentito di conquistare un ruolo preciso nel panorama culturale abruzzese. Poi a gennaio è arrivato il riconoscimento prestigioso di “ Città che legge”. Insomma i giovani di questo borgo continuano a credere e investire in cultura per aiutare il territorio a crescere. Ed hanno ragione

Bugnara, 13 aprile- Sì è aperta ieri, sabato 12 aprile 2025, la terza edizione della rassegna letteraria “Primavera dei libri” portata avanti dal Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti” a Bugnara.

In occasione del 130 anniversario dalla nascita di Vittorio Clemente, il Centro Studi ha dedicato l’inizio della kermesse all’autore bugnarese con la letteratura abruzzese e il volume dello studioso, traduttore e saggista Andrea Giampietro“Studi di letteratura abruzzese”.

Edito da Edizioni Menabò, il libro è stato insignito del premio nella sezione saggistica della XXV Rassegna dell’editoria abruzzese. Con saggi, articoli e lettere, il volume propone un ampio affresco della cultura letteraria regionale con particolare riferimento ad autori che spaziano dalla fine dell’Ottocento fino ai primi anni Duemila. Alcuni tra questi: D’Annunzio, De Lollis, De Titta, Luciani, Silone, Clemente, Lelj, Giannangeli, Rosato, Civitareale, Savastano.

L’iniziativa rientra nelle attività del “Patto per la lettura” di Bugnara ed è promossa in collaborazione con l’Università della Libera Età (USLE), il Comune di Bugnara e la libreria Ubik Sulmona.

Bugnara, riconosciuta dal Centro per il Libro e la Lettura come “Città che legge”, valorizza il prestigio della storia letteraria abruzzese ricordando e studiando le personalità che hanno fatto del nostro territorio un inestimabile tesoro di cultura.

“Innanzitutto grazie per l’accoglienza – ha esordito l’autore Andrea Giampietro – vorrei ringraziare anche Matteo Servilio perché è capitato nella mia vita come un fulmine a ciel sereno e mi ha travolto completamente con le sue idee. Ha cultura, passione, dinamismo e progettualità. Entrare dentro la biblioteca che ci ospita questa sera è stato splendido. Gli autori presenti nel libro sono nati negli anni ‘20/30 e si sono impegnati nel ricreare il patrimonio letterario dopo il disastro bellico. Negli anni ‘50 l’Abruzzo era un fiorire di cultura, riviste, giornali. C’era anche una tendenza a sprovincializzare.Questo libro è un atto di riconoscenza per questi autori sconfinati, caratterizzati da un’umiltà ammirevole, cosa da non sottovalutare”.

“Grazie a tutti e benvenuti in questa quarta rassegna estiva – ha affermato il Presidente del Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti” Matteo Servilio – Andrea è uno studioso attaccato allo studio, questa presentazione ne è la dimostrazione. Andrea ha curato tutto l’archivio di Giannangeli e sto cercando in maniera spasmodica che questo lavoro venga finalmente pubblicato. Bisogna spingersi oltre il campanilismo, che esiste certo. Ma c’è tanto altro. Clemente non si limita a “lu paisitt me”. L’archivio è un motore di storia e di ricostruzione di una comunità”.

“Ringrazio i presenti per essere qui in questo giorno così importante per la comunità bugnarese. Oggi ricorre l’anniversario del giorno della nascita di Vittorio Clemente e coincide con l’apertura della terza edizione della rassegna primaverile del Centro Studi. Abbiamo avuto la fortuna di vivere in questo territorio e Vittorio Clemente, al quale noi come collettività siamo profondamente legati, ci ha ricordato questo aspetto con il suo patrimonio letterario – ha chiosato il Sindaco di Bugnara Domenico Taglieri”.

La terza edizione della rassegna letteraria “Primavera dei libri” continuerà con altri tre appuntamenti presso la biblioteca “Nino Ruscitti” di Bugnara.

Il prossimo incontro ci sarà il 3 maggio alle ore 17:30 con Geremia Mancini e “Storie della nostra emigrazione”.

A seguire il 24 maggio alle ore 17:30 “Vittorio Clemente. Maestro e poeta” con Mauro Cianfaglione.

Il quarto e ultimo appuntamento sarà improntato sulla “ricerca storica locale nel passato e nel presente” con Roberto Carrozzo il 6 giugno alle ore 18:30.

Chiara Del Signore

(ph Sara Di Censo)