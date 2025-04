( dibattito)- La sen.Di Girolamo(M5S) respinge le accuse del centrodestra ”  Invece delle chiacchiere facciamo parlare i fatti”

La sen. Gabriella Di Girolamo (M5S)

Sulmona,12 aprile– Leggo con stupore – ma senza particolare sorpresa – le dichiarazioni del centrodestra, che ancora una volta sceglie la strada dello slogan al posto dei fatti, tentando di riscrivere una realtà che è sotto gli occhi di tutti.Respinge al mittente le accuse la sen. Gabriella Di Girolamo(M5S) ed elenca una serie di obiettivi su cui ha lavorato in quelli anni a livello parlamentare,regionale e locale

“Se oggi il tribunale di Sulmona è ancora aperto- spiega Di Girolamo- lo si deve esclusivamente alle proroghe ottenute grazie all’impegno concreto del MoVimento 5 Stelle, con i ministri Bonafede e Cartabia.

Ne è ben consapevole anche il candidato sindaco del centrodestra, presidente dell’Ordine degli Avvocati, che dovrebbe ricordare con onestà intellettuale come sia stato il nostro lavoro a evitare la chiusura definitiva. Quanto alla riforma della geografia giudiziaria, il MoVimento 5 Stelle è l’unico ad aver elaborato un disegno di legge organico per salvare i tribunali sub-provinciali, rimasto però bloccato per anni nella Commissione Giustizia presieduta – guarda caso – dalla Lega, nella persona del senatore Ostellari. Lo stesso che oggi, da sottosegretario alla Giustizia, continua ad annunciare provvedimenti che non vedono mai la luce.

Sul PNRR, la verità è ancora più chiara. Chi ha portato a casa i 209 miliardi per l’Italia? Chi ha inserito la Roma-Pescara tra le opere strategiche del Paese? Il governo Conte II, sostenuto da MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico.

Un’opera dimenticata da decenni che ha trovato nuova centralità proprio grazie alla nostra visione e determinazione. Poi è arrivato il governo Meloni, con la sua cronica incapacità di attuare il PNRR, e con i suoi tagli che hanno ridotto le risorse destinate a questa infrastruttura, spostando fondi altrove, perfino attingendo all’FSC per la Pescara-Chieti. Una visione miope, per non dire dannosa, specie per chi si vanta di avere la Presidente del Consiglio eletta proprio in questa Regione.

Sulla vicenda Marelli, è doveroso fare chiarezza: l’amministrazione comunale uscente, che loro confondono con il “Governo” dimostrando scarsa conoscenza del funzionamento delle istituzioni, ha avuto il merito di convocare un consiglio comunale straordinario, dando finalmente voce ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali. Un atto politico concreto, che si è tradotto in un ordine del giorno approvato all’unanimità. In Parlamento, insieme al senatore Fina, abbiamo presentato interrogazioni alle quali il Governo ha risposto con un disarmante “va tutto bene”. Salvo poi assistere, all’indomani dell’incontro organizzato dal senatore Liris, al licenziamento di altri operai e allo spostamento di parte della produzione in India. Altro che attenzione alle imprese e ai territori: qui si parla di fallimenti evidenti.

Infine, i trasporti. Sulmona continua a non avere un collegamento ferroviario rapido ed efficiente con la Capitale e, dopo il covid, Marsilio ha ben pensato di cancellare ben cinque corse TUA da Sulmona verso Roma lasciandone attiva solo una. Gli studenti e pendolari conoscono bene le promesse rimaste lettera morta e la battaglia portata n Regione dall’allora assessore al comune di Sulmona, Attilio D’Andrea che ha più volte chiesto al Presidente Marsilio di intervenire per potenziare il servizio TUA. La risposta? Il silenzio assoluto. Una bella balla di fieno che rotola nel deserto.

Chi oggi tenta di riscrivere la realtà dovrebbe avere il coraggio di guardare in faccia i risultati — o meglio, i fallimenti — di cui è responsabile. I cittadini meritano verità, competenza e rispetto, non propaganda.

Il MoVimento 5 Stelle- conclude la sen. Di Girolamo- insieme a tutte le forze progressiste e di sinistra, è compatto nel costruire per Sulmona un’alternativa seria, credibile e radicalmente diversa al disinteresse e all’inconcludenza della destra. Un fronte unito che non si limita a denunciare ciò che non va, ma che ha visione, proposte e determinazione per restituire dignità, prospettiva e futuro alla nostra comunità.»