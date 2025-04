Sulmona:preoccupazione e sdegno di Angelo  D’Aloisio per la vicenda sfratto nella palazzina Ater di Via A.Moro

Angelo D’Aloisio (M5S)

Sulmona,11 aprile- “Come ex consigliere comunale della città di Sulmona, desidero esprimere la mia profonda preoccupazione e il mio sdegno per la recente notifica di sfratto riguardante la palazzina Ater di via Aldo Moro, eseguita oggi pomeriggio dalla polizia localesu iniziativa del commissario straordinario del Comune di Sulmona, Ernesta D’Alessio.

Questa situazione –spiega l’ex Consigliere comunale Angelo D’Aloisio (M5S)- è il risultato di una grave e compromessa condizione di sicurezza, come già segnalato dall’Ater nel corso dell’anno passato anche se la stessa è accompagnata da documentazione farraginosa tanto è vero che nel giugno 2024 con una lettera Ater invitava il Comune ad assegnare un appartamento nella palazzina in questione ad un avente diritto salvo poi rivedere il tutto con un’altra lettera successiva, praticamente in Ater la mano destar non sa cos afa la mano sinistra.

È inaccettabile che i cittadini di Sulmona, e in particolare gli inquilini Ater e coloro che hanno diritto a un’abitazione di edilizia residenziale pubblica-conclude- si trovino a dover affrontare questa drammatica realtà. Non solo hanno ricevuto risposte insoddisfacenti alle mie numerose richieste formali indirizzate all’Ater in merito agli investimenti previsti per la nostra città, ma assistono anche a un paradosso inaccettabile: mentre in altre città come Avezzano e L’Aquila vengono effettuati investimenti significativi in manutenzione ordinaria e straordinaria, Sulmona resta dimenticata”.