Bugnara: Vittorio Clemente e la letteratura abruzzese aprono “ La Primavera dei libri” 2025

Nel giorno esatto del 130° anniversario della nascita di Vittorio Clemente il Centro Studi e Ricerche Nino Ruscitti dedica un evento alla letteratura abruzzese a partire dal volume dello scrittore e saggista Andrea Giampietro. Uno spazio particolare sarà dedicato al poeta bugnarese, a partire dalle lettere custodite nell’Archivio di Ottaviano Giannangeli a Raiano.

Bugnara, 12 aprile– Si aprirà, oggi, sabato 12 aprile a Bugnara, in coincidenza con il 130° anniversario della nascita del poeta Vittorio Clemente, la terza edizione della rassegna Primavera dei libri, promossa dal Centro Studi e Ricerche Nino Ruscitti.

Ospite dell’incontro sarà lo studioso Andrea Giampietro, autore del volume Studi di letteratura abruzzese (Edizioni Menabò), recentemente premiato nella sezione saggistica alla XXV Rassegna dell’editoria abruzzese.

Il libro propone un ampio affresco della produzione letteraria regionale attraverso saggi, articoli e recensioni dedicati ai maggiori autori abruzzesi dalla fine dell’Ottocento ai primi anni Duemila: D’Annunzio, De Lollis, De Titta, Luciani, Silone, Lelj, Clemente, Giannangeli, Rosato, Civitareale, Savastano, tra gli altri.

In appendice, una sezione è dedicata all’esperienza abruzzese di Pier Paolo Pasolini, ricostruita a partire dalle pagine che le dedica nella sua Poesia dialettale del Novecento (1952).

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Domenico Taglieri, Sindaco del Comune di Bugnara. A seguire, interverranno Matteo Servilio, Presidente del Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti” e Andrea Giampietro, autore del volume.

L’iniziativa rientra nelle attività del Patto per la Lettura di Bugnara, Comune riconosciuto dal Centro per il Libro e la Lettura come “Città che legge”, ed è promossa in collaborazione con l’Università della Libera Età (USLE), il Comune di Bugnara e la libreria Ubik Sulmona.