Il centrodestra replica al M5S: ” ma la sen. Di Girolamo cosa ha prodotto in questi anni ? “

Ieri la parlamentare sulmonese non aveva risparmiato critiche al centrodestra sul silenzio riguardante la vicenda del Tribunale di Sulmona e la Marelli. Oggi è arrivata anche la nota del centrodestra impegnato nella corsa per conquistare Palazzo San Francesco

Sulmona, 11 aprile– “Le recenti dichiarazioni della Senatrice Di Girolamo sono surreali e piene di contraddizioni. Dimentica, forse, che da otto anni siede in Parlamento e che il Movimento 5 Stelle ha governato il Paese, esprimendo persino un Presidente del Consiglio e Ministri chiave, come quello della Giustizia. In questi anni, però, nessun risultato concreto è arrivato a Sulmona: nessuna proposta, nessuna risorsa, nessuna traccia reale del suo impegno. La Senatrice critica oggi ciò che non ha saputo cambiare quando era al governo. E rivendica il sogno di una “buona amministrazione” dimenticando che il M5S ha governato Sulmona fino a pochi mesi fa, lasciando la città in uno stato di abbandono politico e amministrativo. Nessuna visione, nessuna strategia, solo slogan. Oggi alza i toni nella speranza di tornare protagonista. Ma la politica non si fa con gli attacchi, si fa con le idee, con la conoscenza dei temi – dal PNRR all’AUF, dai fondi europei alle politiche territoriali – di cui non abbiamo mai sentito parlare da parte sua. Il Movimento 5 Stelle, nel tentativo di sopravvivere, ha perso identità, coerenza e credibilità. Ai cittadini diciamo: diffidate di chi ha già avuto l’opportunità di fare e non l’ha colta”.

( nella foto Luca Tirabassi candidato sindaco per il centrodestra)