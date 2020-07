Ztl: Centro Destra Sulmona incontra Commercianti “Centro Storico”

Sulmona, 14 luglio-Nella mattinata di ieri, i vertici locali del Centro Destra di Sulmona, hanno incontrato una Delegazione dei Commercianti del “Centro Storico” con i quali si è ampiamente affrontata la gravissima problematica scaturente dalle ultime dissennate decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. E’ emerso, ed è stato quindi confermato, il drammatico profilo che affligge i Commercianti Tutti e conseguentemente anche i residenti del Centro Storico; ingabbiati e stretti in una mortale morsa che nel giro di poco tempo, se mai dovesse perdurare lo scellerato provvedimento in atto, porterebbe al definitivo collasso del Commercio Sulmonese in Centro. Sono state raccolte dai Commercianti stessi delle firme che attestano il totale dissenso con una adesione nell’ordine del 90% .

Il provvedimento adottato dall’amministrazione Casini , si legge in una nota,giunge dopo una lunga fase di lockdown, che ha sconvolto l’economia ed inciso fortemente sul tessuto produttivo del nostro territorio, già in crisi prima dell’emergenza sanitaria. In un momento nel quale il cd. popolo delle partite Iva, i piccoli commercianti ed artigiani rischiano di chiudere per effetto di quanto accaduto negli scorsi mesi, ogni intervento che ulteriormente incideva sulle loro attività andava con loro concordato, mentre al contrario la maggioranza e l’amministrazione dell’attuale Sindaco è rimasta sorda ad ogni osservazione.

Il centro storico di Sulmona, e non solo il Corso Ovidio, possono essere una risorsa per l’economia cittadina e per lo sviluppo del turismo e del commercio, ma a condizione che tutto venga prima rivitalizzato: dalla restituzione alla città di edifici di proprietà pubblica ancora oggetto di mai realizzati interventi di recupero e risanamento, al ritorno di scuole ed uffici all’interno del centro storico, ad un piano parcheggi che consenta di avvicinarsi alla parte chiusa al traffico, ad un arredo urbano consono ad un centro che si vuol fregiare di essere fra i più belli e monumentali d’Abruzzo. In assenza di questi interventi ogni decisione oltre che dannosa appare incoerente e va immediatamente rivista. Il Centro Destra locale, conclude il documento, si sente di mostrarsi vicino alle preoccupazioni dei Commercianti Tutti e sta valutando modalità di sostegno alle iniziative di protesta che saranno intraprese a breve in Città .