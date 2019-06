Zona industriale di Sulmona al buio. La denuncia della Uil

Sulmona,6 giugno- La zona industriale di Sulmona anche in rapporto agli ultimi accadimenti riguardanti alcuni incidenti stradali che potevano avere ben altre conseguenze necessità di maggiore ( e migliore) illuminazionae.La denuncia arriva dal i segretario della Uil Trasporti Vincenzo Marcotullio “Lo avevamo evidenziato in tempi non sospetti e non possiamo non ribadirlo ora visto che il morto non c’è scappato per fortuna e per i riflessi pronti della Polizia Penitenziaria alla quale va il mio grande plauso. Bisogna che si intervenga e al più presto prima che sia troppo tardi. -spiega Marcotullio-Ci sono diverse zone dell’area industriale di Sulmona, compresa quella antistante la nuova sede del TUA, dove di sera non si vede da qui a un metro per la mancanza totale di illuminazione. Ciò mette in serio pericolo tutti coloro che per diverse ragioni quella parte di Sulmona è costretta suo malgrado a frequentare.-Continua stizzito il dirigente sindacale-Ora basta! Bisogna che il Comune di Sulmona si prenda carico della situazione e la affronti con la giusta attenzione. Ne vale per la sicurezza di quelle persone, specialmente i lavoratori che operano in quelle zone, le quali, proprio perché pagano le tasse, meriterebbero maggiore attenzione”.(h. 15,30)