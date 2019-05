Zes: Di Girolamo (M5S), in Abruzzo Rixi solleciti la Lega

Sulmona, 6 maggio- – “Oggi ho letto una intervista del sottosegretario RIXI nel quale sollecita il ministro Lezzi a concludere l’iter delle Zes. Dispiace constatare che, non conoscendo la materia, RIXI abbia sbagliato obiettivo dell’attacco. Sulle Zes infatti il ministro Lezzi non può agire senza che sulle stesse le Regioni abbiano concluso l’iter propedeutico e, nel caso dell’Abruzzo, RIXI dovrebbe rivolgersi al governo di centrodestra, di cui fa parte la sua Lega. Anzi, lo invito ad attivarsi in tal senso”. Così in una nota la senatrice abruzzese del Movimento 5 Stelle Gabriella Di Girolamo.

“I progetti sulle Zes – prosegue la parlamentare pentastellata – devono essere proposti dalle Regioni. Ora, la nuova Giunta non ha ancora dato risposte ufficiali rispetto ai rilievi sollevati dal Ministero dell’Economia rispetto al progetto presentato dal precedente governo di centrosinistra. Non appena al ministro Lezzi arriverà il recepimento delle correzioni chieste dal Mef, certamente firmerà l’istituzione delle Zes. Fino ad allora, però, la palla sta alla Regione. Certamente auspico che ciò avvenga il prima possibile, perché le Zone economiche speciali rappresentano una importante occasione di crescita e di sviluppo e fino ad ora la politica regionale ha perso già troppo tempo”, conclude Di Girolamo.(h. 19,30)