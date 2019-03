Zes: D’Alessandro e Pezzopane contro il tentativo del Governatore Marsilio

C’è voluto l’intervento del Ministro per il Sud Barbara Lezzi oggi in occasione del ‘question time” alla Camera a fare chiarezza sulla vicenda della zona economica speciale dopo il clamore suscitato dalle dichiarazioni del neo Governatore della Regione che in occasione del discorso d’insediamento aveva ipotizzato un riferimento all’Autorità portuale di Civitavecchia contrariamente a quanto aveva già deciso la precedente Giunta regionale nel mese di Settembre 2018 che aveva scelto invece il porto di Ancona. Ora il progetto può correre e speriamo che per l’Abruzzo possano arrivare speranze nuove

Sulmona,27 marzo-Secondo il deputato del Partito Democratico, Camillo D’Alessandro, la richiesta del neo eletto governatore d’Abruzzo, Marco Marsilio, di voler trasferire i porti di Pescara e di Ortona, sotto l’Autorità portuale di Civitavecchia, sarebbe stato “un tentativo abbastanza goffo” che avrebbe messo in pericolo la possibilità di far riconoscere l’Abruzzo come Zona Economica Speciale.

È quanto emerso oggi, durante il question time alla Camera, quando il deputato del PD è intervenuto in risposta alla Ministra per il Sud, Barbara Lezzi sulla questione. Inoltre, D’Alessandro, ha ringraziato la senatrice Lezzi di aver “chiarito che la precedente giunta regionale, aveva già concluso l’iter per la richiesta di istituire la Zes in Abruzzo.”

Infatti la Ministra, che è stata interrogata anche dalla senatrice del PD, Stefania Pezzopanee ha dichiarato che già a settembre il suo dicastero aveva dato una risposta positiva alla richiesta pervenuta dalla regione nel febbraio 2018: “in considerazioni dei requisiti presenti nell’area individuata come Zes, si poteva procedere alla richiesta di istituzione facendo riferimento all’autorità di sistema portuale di Ancona”.

L’inserimento della regione nella Zona Economica Speciale, permetterebbe all’area di attrarre investimenti esteri, in quanto destinataria di benefici fiscali e semplificazioni amministrative che consentono alle imprese insediate e che si insedieranno di crescere.

Il deputato Camillo D’Alessandro, ha concluso la seduta facendo un appello alla Ministra Lezzi: “che segua nel dettaglio questa vicenda: ”cambiano le giunte regionali ma non può cambiare l’obiettivo per una regione del sud, che è quello di crescere”.

Manuela Susi

Com’è la Zes Abruzzo

La Regione Abruzzo ha ipotizzato di delineare la propria ZES valorizzando ulteriormente quelle che sono le caratteristiche migliori del tessuto imprenditoriale che si è stratificato e consolidato nel tempo e, ove possibile, conferire una spinta ulteriore valorizzando i due porti principali della Regione che sono Ortona e Vasto e creando le condizioni per un nuovo sviluppo nelle zone retrostanti. “Bisognava fare una scelta coerente con lo spirito della legge – aveva spiegato nei mesi scorsi il Vice Presidente della Regione Lolli – Abbiamo inserito Ortona e Vasto, due porti industriali e li abbiamo collegati ai nodi logistici costituiti dall’interporto di Manoppello, di Avezzano, dagli autoporti di Roseto e San Salvo e dall’aereoporto di Pescara. Intorno a questo, nella logica del corridoio Adriatico e Tirreno-Adriatico, il tutto collegato attraverso le reti TNT, sono state individuate le aree a destinazione industriale nelle quali calare la Zes partendo da una macroarea che ricomprende i Comuni di Vasto, Ortona, San Salvo, Fossacesia, Atessa, Paieta, Cupello, Gissi, Monteodorisio, Mozzagrogna. Le altre aree strategiche sono Mosciano Sant’Angelo, Sulmona, Avezzano, Carsoli e Oricola. È importante che si dia continuità e piena attuazione a questo progetto, promuovendo la partecipazione e una pianificazione attenta per garantire possibilità di successo”.

Lezzi, sulla Zes l’Abruzzo aveva già deciso da settembre

” La regione Abruzzo, nel mese di febbraio scorso, ha trasmesso ai miei uffici la richiesta di istituzione della ZES, corredandola come previsto del piano di sviluppo strategico al fine di consentirne l’istruttoria. Tengo a precisare che, nel mese di settembre 2018, i miei uffici hanno comunicato alla suddetta regione che, in considerazione dei requisiti presenti nell’area individuata come ZES, si poteva procedere alla richiesta di istituzione facendo riferimento all’autorità di sistema portuale di Ancona”. Lo ha detto il ministro per il Sud Barbara Lezzi rispondendo alle interrogazioni presentate al riguardo nel corso del question time alla Camera

“Difatti la regione Abruzzo- ha spiegato il Ministro– può proporre l’istituzione di una zona economica speciale con un’altra regione purché contigua e che contenga l’individuazione di una parte del territorio regionale che includa a sua volta almeno una porzione di un’area portuale avente le caratteristiche di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 – ha aggiunto Lezzi -. Nei giorni scorsi ho appreso dai giornali che il presidente Marsilio avrebbe auspicato, invece, che l’autorità portuale di riferimento per i porti abruzzesi fosse quella di Civitavecchia, anziché quella di Ancona”.

“A tale riguardo, lasciando impregiudicate le valutazioni di competenza della regione, vorrei che si osservasse che Ancona è un porto avente le caratteristiche richieste per l’istituzione della ZES ma soprattutto risulta funzionalmente collegato, via ferro e gomma, con l’Abruzzo

. Preciso che questo è stato dato come uno dei criteri principali su cui si basano i porti cosiddetti core, proprio per favorire l’accessibilità e la movimentazione delle merci”, ha aggiunto il minis

“Ad oggi la richiesta di istituzione della ZES Abruzzo, con l’individuazione del porto di Ancona, è al vaglio dei miei uffici al Ministero dell’Economia e delle finanze; mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha preannunciato l’imminente formalizzazione del parere favorevole del Dicastero a conclusione dell’istruttoria. Al riguardo- ha concluso Lezzi- avrò cura di monitorare la questione anche con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti al fine di guidare l’azione di Governo per fare in modo che le eventuali scelte prese assicurino al sud le risposte di cui ha bisogno per poter colmare il gap con il Nord”,

Zone economiche speciali Italia: requisiti