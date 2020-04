Zaron, finanziere a 4 zampe scova droga in un pacco regalo 

Sulmona, 1 aprile– É infallibile il fiuto di Zaron che ha scovato, come fosse un gioco, la droga ben nascosta in un pacco regalo, tra migliaia di plichi ammassati nella centrale smistamento, nonostante la non più giovane età.

Oggi questo adorabile cane delle Fiamme gialle festeggia 10 anni con un importante contributo al lotta e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in Abruzzo. Hashish e marijuana nascoste in un incavo, ricavato in un libro inviato come regalo, non sono sfuggite al finanziere a 4 zampe dell’unità cinofila della Compagnia della Guardia di Finanza dell’Aquila.

Il controllo è stato eseguito nel primo mattino nella filiale aquilana di un noto corriere nazionale. Tra i plichi ammassati nel centro di smistamento postale per la consegna, Zaron ha fatto centro concentrando l’attenzione su un pacco regalo fornito di biglietto di felicitazioni con su scritto Auguri papà. Aperta la confezione, ecco la sorpresa: un libro con le pagine incavate per contenere la sostanza stupefacente.

Paparino senza droga, a festeggiare sarà solo Zaron, un cane antidroga incredibilmente bravo. Per l’addestramento delle unità cinofile si parte dal gioco con un premio che non manca mai a seguito del ritrovamento dello stupefacente. A testimonianza l’impegno della Gdf a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela della salute pubblica

M.T.