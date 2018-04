XIX Certamen Ovidianum Sulmonese, una leggenda internazionale

Sulmona,6 aprile- Sta per cominciare, anche quest’anno, una nuova edizione del concorso internazionale di Latino, il Certamen Ovidianum Sulmonese, una manifestazione culturale nata tra le cattedre del Liceo Classico di Sulmona, nel lontano 1998 grazie al contributo iniziale dei professori Giuseppe di Tommaso e Domenico Silvestri. L’evento, che è tutt’ora organizzato dal Liceo Classico e che vanta anche della collaborazione di “Amici del Certamen Ovidianum Sulmonese” e del Rotary Club, si svolgerà dal 12 al 14 aprile 2018 per la diciannovesima edizione.

La città di Ovidio ospiterà 54 studenti con i loro docenti, provenienti da tutto il mondo. Tutti alunni nel IV e V anno delle superiori che hanno nel loro programma lo studio di Latino e che si sfideranno su una versione di Ovidio, che quest’anno sarà tratta dai Fasti. I migliori a tradurre i versi e a arricchirli con un commento sugli aspetti storici letterari dell’opera riceveranno un premio in denaro. Per gli altri classificati, diploma di merito e attestato di partecipazione.

Secondo la referente di progetto, la Professoressa Gabriella Carugno, l’affluenza di candidature dall’estero dimostra come in Europa ci sia ancora un interesse per le origini della nostra cultura “Si dice che il Latino e il Greco non siano più considerate lingue che cooperino alla formazione culturale di un giovane, ma questo non è vero se in Europa ci sono tante scuole che continuano a manifestare interesse per il Certamen”

Dei 54 studenti ammessi al concorso, 34 sono di scuole straniere e 20 sono di istituti italiani. La missione degli organizzatori di ogni nuova edizione è quella di promuovere gli scritti di Ovidio e favorire lo sviluppo di manifestazioni culturali sia regionali che su scala nazionale e internazionale.

Una delle novità di questa edizione è la scelta delle conversazioni ovidiane “passeggiando tra I numeri e i loro nomi” un momento per approfondire la relazione che esiste tra scienze umanistiche e scientifiche.

È fissata per sabato 14 aprile, alle ore 17, al Teatro Caniglia, la cerimonia di premiazione dei tre vincitori, che saranno selezionati da una giuria composta da docenti universitari. Il momento più importante dell’evento che farà vivere la città di Sulmona per tre giorni è lo svolgimento della prova che si terrà venerdì 13 aprile alle ore 9 a Liceo Classico Ovidio. Tra le novità di quest’anno anche la presenza dell’attore Lino Guanciale e Maddalena Crippa che ritireranno il premio Ovidio Giovani 2017 e interpreteranno degli estratti del Poeta accompagnati da un pianoforte.

Il programma completo del festival è consultabile a questo link . http://www.certamenovidianum.it/programma/

Manuela Susi