– “Wake up lavoro”, a Sulmona sono 30 i beneficiari selezionati

Sulmona, 22 marzo– “Wake up lavoro”: selezionati 30 beneficiari su 62 domande pervenute al Comune di Sulmona, al via la fase dei tirocini formativi e attività di inclusione socio-lavorativa nelle aziende del territorio. Prosegue l’iter in riferimento al progetto finanziato dalla Regione, attraverso il bando “Abruzzo Include – programma operativo fondo sociale europeo 2014-2020”.

Lo scopo è quello di consentire alle persone, in carico ai servizi sociali dell’Ambito e in condizione di svantaggio e povertà certificata, residenti nel territorio compreso nell’Ente d’Ambito Sociale Distrettuale n4 Peligno, di uscire da una condizione di fragilità sociale e di beneficiare dell’inserimento nel mondo lavoro. Si sono concluse le attività di selezione, alle quali seguiranno le fasi di orientamento e di formazione, per dare il via, tra un paio di mesi, ai tirocini presso aziende locali, che prevedono una retribuzione pari a 600 euro mensili e una durata di 6 mesi. Esprime soddisfazione l’Assessore alle Politiche Sociali Mariella Iommi “Si tratta di una buona opportunità, un aiuto che consentirà a coloro che si trovano in una condizione di svantaggio di potersi rimettere in gioco con dignità e di poter superare le difficoltà attraverso il lavoro. Un ulteriore tassello che l’Assessorato al Sociale propone nell’ottica dell’attuazione delle politiche inclusive”. (h. 17,00)