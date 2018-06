VocAzione  Impresa, ultimi giorni prima della scadenza

La grande opportunità per i giovani dellacittà e delle aree interne che vogliono fare impresa

Sulmona, 3 giugno- Lo scorso 24 maggio abbiamo pubblicato un primo articolo su VocAzione impresa, in occasione dell’incontro presso la sala del Gran Caffè con il Vice Presidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli e il Consigliere comunale del PD Bruno Di Masci. VocAzione Impresa è un importante iniziativa, il cui termine ultimo pr rispondere alla prima fase del bando scadrà alle ore 12:00 del prossimo 5 giugno, ed è rivolta a sostenere l’avvio di nuove imprese, in presenza di una grave crisi economica e sociale una delle peggiori degli ultimi decenni per la Valle Peligna .

La misura in parola vuole sostenere l’avvio di nuove imprese da parte di soggetti disoccupati ed è rivolta a persone con determinate caratteristiche, tra le quali:

aver compiuto il 30° anno di età;

avere residenza in uno dei Comuni della Regione Abruzzo;

Øessere in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, risultante da iscrizione presso uno dei Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo e da rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);

Øse cittadino non comunitario, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa.

Le risorse disponibili sono € 7.000.000,00 e il numero massimo dei destinatari che possono accedere all’intervento è di 1.000.

L’importanza della iniziativa e i tempi comunque ristretti suggerirebbero una proroga per la presentazione della domanda

Tutti i dettagli e la procedura di compilazione sono consultabili sul bando all’indirizzo www.abruzzosviluppo.it o sul sito della Regione https://www.regione.abruzzo.it

Manuela Susi