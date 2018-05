VocAzione d’impresa, finanziamenti per disoccupati con grandi idee imprenditoriali 

Questa volta la sfida è a portata di mano anche per i giovani della nostra città e soprattutto delle zone interne perché l Regione questa volta intende fare sul serio e vuole sostenere l’avvio di iniziative da parte dei soggetti disoccupati dopo una prima fase di orientamento, di potenziamento delle attitudini e di formazione. Secondo criteri di premialità saranno finanziati, fino ad esaurimento, delle risorse disponibili, i più validi progetti d’impresa sostegno dei qual saranno forniti servizi di assistenza e tutoraggio per il primo anno di attività

Sulmona, 24 maggio– Potranno essere presentate da domani le domande di partecipazione al bando della Regione “Vocazione d’impresa”, i cui termini scadranno il 5 giugno.

Lo hanno comunicato oggi il Vice Presidente della Regione Gianni Lolli ed il Consigliere comunale del PD Bruno Di Masci alla conferenza stampa organizzata presso la Sala del Gran Caffè letterario in Piazza XX Settembre.

Il bando offre un’opportunità ai disoccupati over 30, residenti in Abruzzo, di presentare il loro progetto per avviare un’azienda operante in quattro categorie: artigiani, commercianti, servizi e professionisti.

Saranno selezionati 1000 progetti, 700 dei quali di candidati residenti nelle aree interne dell’Abruzzo. I vincitori avranno a disposizione contributi per il 90% a fondo perduto.

È questa un’iniziativa di primaria importanza per la nostra Regione che incentiva la creazione di nuove PMI con lo scopo di premiare le idee e la volontà di chi sta tentando di entrare o rientrare nel mercato del lavoro , promettendo allo stesso tempo un’inversione di tendenza nell’economia locale.

Lolli si dice fiducioso e invita i residenti del territorio a partecipare numerosi al bando, ricordando che si tratta di un’opportunità unica nel suo genere, che riserva un’attenzione particolare alle aree interne e alla Valle Peligna a cui saranno destinate il 70% delle risorse. Nel territorio in effetti ci sono già due aziende in espansione la Pantex e la Mediveb, che hanno riportato negli ultimi anni un aumentato notevolmente nel fatturato nell’ultimo anno.

Ai candidati con le idee migliori spetteranno non solo i finanziamenti per realizzare il proprio progetto imprenditoriale ma anche un corso di formazione e un servizio di tutoraggio per l’avvio della propria attività. Le domande potranno essere inviate da domani 25 maggio al prossimo 5 giugno all’indirizzo di posta elettronica certificata creazioneimpresa@pec.abruzzosviluppo.it, Tutti i dettagli e la procedura di compilazione sono consultabili sul bando all’indirizzo www.abruzzosviluppo.it o sul sito della Regione https://www.regione.abruzzo.it

Manuela Susi