Vite strappate in Italia dagli anni 70 ad oggi il libro di Antonella Betti

Sulmona,10 luglio– Terzo appuntamento ieri pomeriggio a Sulmona, all’interno della rotonda di San Francesco, per la Rassegna Letteraria “Leggo per legittima difesa”, ideata e diretta dalla giornalista Chiara Buccini con il patrocinio del Comune di Sulmona e la partecipazione di Banca Generali Private e Santacroce Hotels Sulmona, che ha l’obiettivo attraverso la presentazione di sei libri, di discutere e confrontarsi sui temi significativi della contemporaneità. È stato presentato io libro di Antonella Betti, dal titolo Vite strappate in Italia dagli anni 70 ad oggi, il quale affronta cinque storie realmente accadute a bambini strappati alle famiglie e ad un’infanzia tranquilla. In queste cinque storie nel libro vi è anche quella dell’autrice e delle sue due sorelle ed un fratello.

Presenti l’autrice Antonella Betti, Chiara Buccini giornalista e moderatrice degli interventi, l’avvocato Maria Concetta Falivene, garante per i diritti dell’Infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo. Nel corso della presentazione del libro vi sono state le letture e le interpretazioni degli artisti ed attori professionisti Pietro Becattini e Francesca Galasso. Il volume ha la prefazione della senatrice e neuropsichiatra infantile Paola Binetti. Il testo è un’inchiesta autobiografica basato su storie vere di famiglia vittime. Lorenza, Dario, Milo, Marcella, Thomas sono solo alcuni bambini “strappati” alle famiglie d’origine che l’autrice ha incontrato in occasione del dibattito alla sala Teodoli Bianchelli alla Camera dei Deputati, il 21 dicembre 2017, quando la senatrice Binetti organizzò l’appuntamento dedicato al fenomeno e alle sue vittime. Su quei nomi Antonella Betti ha ripercorso con emozione la propria storia, e quella di altri minori con il suo stesso destino, realizzando il libro-inchiesta “Vite strappate in Italia dagli anni Settanta ad oggi”. “Ho capito che dietro a tutto questo business” spiega la Betti “non c’è una famiglia che non funziona, ma la stessa matrice che ha separato me e i miei fratelli. Tema fondamentale è l’infanzia dei bambini che dovrebbe essere tranquilla, spensierata, ma che molte volte purtroppo non è così. Temi sempre tristemente e tragicamente attuali quelli dei fanciulli con infanzia negata. Il libro dell’autrice ripercorre alcune di queste storie d’infanzia negata, al fine di porre all’attenzione dell’opinione pubblica il problema.

Andrea Pantaleo