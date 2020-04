Vite e sentieri per la libertà

( di Mario Setta *)

Sulmona,22 aprile– Che l’Abruzzo sia la regione degli eremi medievali è risaputo. Lo storico Gioacchino Volpe ricorda che Bonifacio VIII ne parlava come luogo dove si rifugiavano gli eretici considerati “veri vampiri”.

Ma che l’Abruzzo, nel periodo della seconda guerra mondiale, abbia offerto riparo e assistenza a numerosi ex-prigionieri alleati in fuga dai campi di concentramento sembra ormai una storia acquisita dopo la pubblicazione del libro “E si divisero il pane che non c’era” (1995) e quello di Roger Absalom, storico inglese, L’alleanza inattesa (1943-1945) ed. Pendragon, Bologna 2011. Una forma di resistenza definita da vari storici “Resistenza Umanitaria” (Adolfo Pepe, Gabriele De Rosa, Claudio Pavone, Costantino Felice). D’altronde è stato lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso del 25 aprile 2018 a Casoli, a citare e ricordare Carlo Azeglio Ciampi e a pronunciare testualmente le parole di Alba de Céspedes: “Che cosa non vi dobbiamo, cara gente d’Abruzzo?… Entravamo nelle vostre case… Ma voi neppure accennavate a timore o prudenza: subito le vostre donne asciugavano i nostri panni al fuoco, ci avvolgevano nelle loro coperte, rammendavano le nostre calze logore, gettavano un’altra manata di polenta nel paiolo… Non c’era bisogno di passaporto per entrare in casa vostra, né valevano le leggi per la nazionalità e per la razza…”

Su questa linea di accoglienza e solidarietà, molti personaggi hanno affrontato difficoltà e ostacoli per raggiungere la libertà, come racconta Tom Carver nel libro: “Dove diavolo sei stato? Il generale Montgomery, l’Italia e la storia incredibile di un uomo in fuga” (Ianieri editore, 2013)..

Tom Carver racconta la storia di suo padre, Richard, figlio della vedova-moglie di Bernard Montgomery, comandante delle forze alleate. Una storia di famiglia raccontata con stile avvincente, dal momento che l’autore è giornalista corrispondente della TV britannica BBC, ma anche con cura meticolosa nell’uso delle fonti memorialistiche e storiche, verificate “in loco”.

Richard Carver, come migliaia di altri commilitoni in Africa, venne fatto prigioniero nel novembre 1942 ad El Alamein e condotto il 30 maggio 1943 al campo di concentramento n. 49 di Fontanellato, in provincia di Parma. Un campo di prigionia per 500 ufficiali e un centinaio di militari. Era comandante Eugenio Vicedomini che – annota Carver – “aveva combattuto a fianco dei britannici nella prima guerra mondiale… e considerava l’alleanza dell’Italia con Hitler e la Germania nazista un disastro per il proprio paese”.

E fu proprio Vicedomini che, all’annuncio dell’armistizio, l’8 settembre 1943, “ordinò alle sue guardie di tagliare il filo spinato sul retro del campo”. Per questo gesto, Vicedomini fu arrestato e condotto nei campi di lavoro in Germania. I prigionieri cercarono di allontanarsi dal campo e di prendere, in piccoli gruppi, varie direzioni. “Richard – scrive il figlio Tom – ebbe chiaro in mente quale sarebbe stato il suo piano: sarebbe andato verso sud lungo gli Appennini cercando di raggiungere il patrigno”. Da quel momento inizia per Richard e l’amico Dean la lunga traversata del “sentiero della libertà” sugli Appennini, seicento chilometri a piedi. Venerdì 22 ottobre si trovano in Abruzzo, dopo aver costeggiato il Gran Sasso. Si fermano a Villa Celiera e a Carpineto della Nora, in provincia di Pescara. Incontrano un amico, il maggiore Gordon, fuggito dal campo di concentramento n. 21 di Chieti, dove l’ufficiale inglese responsabile del campo “aveva messo le guardie sul cancello per impedire a chiunque di andarsene”.

In realtà i prigionieri del campo 21 di Chieti verranno trasferiti dai tedeschi al campo 78 di Sulmona per essere poi trasportati sui treni nei campi di lavoro in Germania.

A Carpineto, in casa del maestro del paese, si organizza una spedizione per raggiungere il sud tramite un’imbarcazione. Un ufficiale inglese, Light, dice: “Ho identificato un punto di raccolta vicino a Silvi Marina” e Gordon assicura di “mandare dei gruppi di venti prigionieri alla volta al punto di raccolta”. Dean, il compagno di Richard per tutta la traversata degli Appennini, sceglie di partire col gruppo, e riuscirà a salvarsi, tornando in Inghilterra il 7 novembre 1943. Richard, invece, non fidandosi dell’imbarcazione, perché aveva saputo che i tedeschi avevano colpito qualche motoscafo, accetta la compagnia di un ufficiale di fanteria sudafricano, Jim Gill, e si dirige verso le zone della Maiella. Sapeva che il suo patrigno, il generale Montgomery, non era a grande distanza. Richard e Jim salgono verso Acquafredda e incontrano otto prigionieri rifugiati in una grotta, a Pretoro ne incontrano altri sei riparati in una stalla. Vagano da un posto all’altro, senza punti di riferimento. “Respirando appena, ascoltarono i cannoni e il silenzio. Poi, chiaramente, come se fossero tutti seduti nella stessa stanza, sentirono un telefono da campo suonare e un soldato tedesco alzarsi, il tutto a non più di 15 metri davanti a loro. […] Poi, un forte rumore e all’improvviso compare un ragazzo nella boscaglia a qualche passo di distanza…”. Il ragazzo, Alfonso, è in compagnia dello zio Antonio, che invita i due inglesi, indicando la masseria: “Venite stasera, vi daremo da mangiare”. Vi andarono. Era la famiglia De Gregorio di Gessopalena: padre anziano allettato, madre in buone condizioni e tre figli: Giovanni, Donato e Antonio. Alfonso, il figlio di Giovanni, indica loro una grotta in cui nascondersi. “Richard si sentì mancare; pensò a tutti quei prigionieri che aveva visto seduti nelle grotte aspettando di essere salvati. […] L’unico problema era che la grotta non era impermeabile… Mestamente Richard e Jim entrarono.”

Vi restano in quelle ultime settimane del mese di novembre. “Nella terza settimana del mese di novembre cominciò a piovere tanto per dieci giorni di seguito. Il fiume Sangro s’ingrossò, inondando i campi per centinaia di metri su entrambe le sponde… A dieci miglia da Paglieta, Monty era disperato, aspettava con ansia un cambiamento improvviso del tempo. […] Un paio di settimane prima, al campo di Monty era già toccata un’altra sciagura. Il comandante dell’artiglieria era stato catturato mentre era in ricognizione sul fiume per cercare possibili punti d’attraversamento. La pattuglia tedesca si era trovata in possesso di molte delle sue carte topografiche che mostravano i punti sulla linea Gustav dove Monty aveva intenzione di attaccare. Far attraversare anche da poche unità quel fiume mostruoso sotto il fuoco nemico, fu un processo lungo e lento”.

La mattina del 26 novembre si accorgono che i tedeschi stavano arretrando. Uno dei fratelli De Gregorio, Donato, il più sensibile all’amicizia con gli inglesi, li accompagna a Roccascalegna, in casa del medico dottor Cucchini. Apprendono che ormai i tedeschi hanno lasciato il paese. L’altro fratello, Antonio, non ancora sposato, aveva deciso di ufficializzare il fidanzamento con una ragazza conosciuta a scuola e che viveva a Gessopalena. Vi era andato, ma un bombardamento aereo alleato aveva colpito l’architrave della casa cadendogli addosso e immobilizzandolo a terra. Delirava. Tre giorni dopo, moriva.“Richard si sentì in colpa. Era un grave fardello di dolore per una famiglia che aveva già sopportato tanto”.

Jim decide di partire, mentre Richard partecipa al funerale di Antonio. Il giorno seguente, anche Donato che intendeva tornare a Napoli dove abitava, fa compagnia a Richard, attraversando il fiume Sangro e giungendo ad Atessa. Finalmente, dichiarando la sua parentela con il generale Montgomery, Richard viene accompagnato nel suo ufficio a Paglieta.

« “Dove diavolo sei stato?” disse, guardandolo arcigno per un attimo, prima di fare un largo sorriso.»

Anche John Lindsay Alexander, “On Getting Through, Attraversando le linee” (2013), racconta una storia di prigionia e di fuga dal Campo di Fontanellato. «La maggior parte di noi – scrive John Lindsay Alexander – iniziò ad immaginare dove fosse meglio dirigersi, se verso Nord, Sud, Est od Ovest… Ci fu dato il permesso generale di dividerci, e dopo la voce che i tedeschi erano diretti verso Fontanellato l’area si svuotò in fretta.»

Inizia così il lungo cammino, a piedi, da nord a sud dell’Italia di John Lindsay Alexander, Jack Gatford e Michael Lacey. Si incamminano verso Roma “a trovare quel dannato sbarco”, annota Alexander, sapendo che uno sbarco dei soldati alleati sarebbe avvenuto sul Tirreno, nelle vicinanze di Roma. Un viaggio lungo, con una media di “15 km al giorno in linea d’aria, che si traducono in 30-40 km di cammino”.Trovano sempre ospitalità e accoglienza nelle case della gente: «L’aiuto delle capre (di cui spesso seguivano i sentieri) non era niente in confronto ai debiti che avevamo con il contadino di collina e sua moglie, con il fattore e con il carbonaio, che, a turno, salvarono la nostra libertà e persino le nostre vite. Non fu soltanto per l’aiuto nell’attraversare colline e fiumi, ma anche perché ci lasciavano mangiare il loro cibo, bere il loro vino…»

La polenta, che spesso mangiavano nelle case degli italiani, li incuriosiva e affascinava. Ma l’interrogativo ricorrente, dal momento che le disposizioni dei tedeschi contro coloro che aiutavano i prigionieri fuggiaschi comportavano la pena di morte, era: «“Perché correte questo rischio?” La risposta fu splendida: “Mio figlio è nell’esercito italiano e starà cercando di tornare a casa esattamente come voi… Prego perché lui sia aiutato dalla buona gente, proprio come noi stiamo aiutando voi”. Più volte, lungo il nostro cammino, ci imbattemmo nello stesso comportamento cristiano ed era all’ordine del giorno ascoltare storie di altri prigionieri fuggitivi.»

A tappe attraversano gli Appennini: Passo della Cisa, Passo del Cerreto, Monte Cimone, Passo della Futa, Barberino del Mugello, Città di Castello, Umbertide, Gubbio, Assisi, Spoleto, Leonessa, zone del Gran Sasso, Avezzano, Valle del Liri, Balsorano.

A Balsorano trovano una famiglia che li accoglie e il mattino seguente li nasconde in un ovile di montagna, assicurandoli: «Vi porteremo da mangiare tutti i giorni. State fuori dalla capanna di giorno e non accendete mai il fuoco.»

Per portar loro il cibo, si avvicendavano varie persone della famiglia. Arrivò anche una ragazza, sedicenne, che cercava di parlare in inglese. Si chiamava Angelina Margani, amica della famiglia Mollicone, che li ospitava e si preoccupava di rifornirli di alimenti. Dopo alcuni giorni, cercando di raggiungere il Sangro, arrivano verso Sora e incontrano un paio di prigionieri inglesi fuggiaschi che li convincono a tornare indietro, data l’invalicabilità dell’altopiano. Era il mese di dicembre 1943. Tornano a Balsorano presso la famiglia Mollicone.

Dopo aver saputo la notizia dello sbarco alleato ad Anzio, il 21 gennaio 1944, lasciano Balsorano e cercano di recarsi verso il fronte. Incontrano per strada un personaggio, «che parlava inglese in modo abbastanza fluente. Si chiamava Vittorio Gozzer, conosciuto come Tito. Era un ufficiale degli alpini… e cercava di aiutare chiunque si fosse perso nel caos del centro Italia. Eravamo, per così dire un “pasto” ideale per lui”.» Dà loro del cibo, li fa sistemare in una stalla e torna il giorno successivo con altro cibo. Intanto lo sbarco ad Anzio non procede, perché i tedeschi creano un blocco di difesa. La conoscenza di Tito li rassicura: «Tito, da quello che scoprimmo con il tempo, era un bell’esempio dell’italiano libero che rischiava la vita e la libertà per formare gruppi di partigiani, pronto ad aiutare i non italiani come e dove poteva. Noi, fuggitivi di guerra britannici, ne traemmo un grande beneficio.»

Al paese di Norma, con l’aiuto di Tito, trovano ospitalità e cibo, ottenuto direttamente dal negozio del paese: “Un bel numero di uomini a Norma, ci vedeva come amici”. Arrivarono altri soldati alleati ed ebbero lo stesso trattamento. La presenza dei tedeschi nel paese e nella zona costringeva i fuggiaschi a mantenersi nascosti.

Verso la fine di maggio del 1944, nell’ultima battaglia di Cassino, la guerra si intensifica con continui attacchi tra i fronti avversari. I tedeschi sono costretti alla ritirata: “tutti giovincelli tra i 18 e i 25 anni, stanchi affamati, senza spirito, sconfitti e disorganizzati… Gli italiani erano contentissimi, li schernivano e ridevano…”

Finalmente, dopo circa nove mesi, i due prigionieri fuggiaschi ritrovano l’esercito alleato. Ma nel presentarsi all’ufficiale britannico, in attesa della loro identificazione, vengono rinchiusi nel carcere di Anzio: “Non ci fu dato niente da mangiare e da bere”.

Dopo qualche giorno, provata l’identificazione, sono liberi. Il 7 luglio 1944, John Lindsay Alexander e Jack Gatford tornano a camminare sulla loro terra.

