Violenza donne: oggi scarpe rosse all’Emiciclo

Sulmona, 25 novembre– L’iniziativa “Io non ci passo sopra”, promossa dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nasce dalla volontà di ricordare le donne vittime di maltrattamenti e dalla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere. Le scarpe rosse che verranno esposte sotto il porticato dell’Emiciclo, oggi 25 Novembre, “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, rappresentano tutte quelle donne che non possono più camminare tra noi per colpa di una violenza né normale né tollerabile.

L’iniziativa rientra nell’ambito del programma di attività adottato dal Comitato Unico di Garanzia del Consiglio regionale rinnovato lo scorso 4 novembr