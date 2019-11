Violenza donne: Marsilio, una panchina per ricordare vittime

L’Aquila, 25 novembre– . In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne il C.U.G (Comitato di Garanzia della pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) ha donato una panchina rossa alla Regione Abruzzo per ricordare le donne vittime di violenza.

La panchina è stata posizionata all’ingresso di Palazzo Silone alla presenza del Presidente Marsilio, dell’assessore alla sanità, Nicoletta Verì, della Presidente del Cug, Roberta Copersino, degli altri componenti del Comitato e della consigliera regionale di parità, Alessandra Genco.

Un’iniziativa simbolo, in memoria delle donne vittime di questo drammatico fenomeno per richiamare l’attenzione su una vera e propria emergenza pubblica.

“La violenza – ha detto il presidente Marsilio – è un fenomeno da condannare in tutte le sue forme. Questa panchina rossa ci ricorderà ogni giorno la necessità di continuare ad adoperarci per sconfiggere ogni fenomeno di violenza e contrastare i segnali del maltrattamento sulle donne con interventi concreti poiché non bastano politiche simboliche. Noi, come amministrazione regionale, stiamo portando avanti ogni azione necessaria con potenziamento di una rete regionale e il sostegno a Centri Antiviolenza e Case Rifugio”.

“Sono orgogliosa di questa iniziativa come rappresentante delle istituzioni ma soprattutto come donna – è stato il commento dell’assessore Verì – stiamo lavorando anche ad un protocollo che disciplini e uniformi la procedura di Codice Rosa, il percorso di accoglienza-assistenza per coloro che si recano al pronto soccorso a causa di violenza domestica o sessuale accolti ed assistiti dal personale infermieristico secondo un triage dedicato”.Il comitato di garanzia garantisce pari opportunità lavorative tra uomini e donne, promuovendo un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e contro ogni forma di discriminazione.