Villetta Barrea: il nostro futuro è.. oggi

Di investire sulla Medicina Territoriale con il potenziamento della Base sanitaria di Pescasseroli e del Poliambulatorio di Villetta Barrea, organizzando una base per l’Elisoccorso e la sua fruibilità anche notturna, Di progettare una Scuola dell’Alto Sangro che sperimenti contenuti, metodologie e programmi scolastici, adeguati ai radicali mutamenti avvenuti nella società contemporanea, con la razionalizzazione dei plessi scolastici e dei costi di gestione, Di dare certezza dei tempi per l’entrata in funzione della Banda Larga nel territorio dell’Alto Sangro, dopo anni di promesse e d’interventi inutili nonostante i costi sostenuti, Di realizzare una Pista ciclabile da Pescasseroli a Barrea, rispondendo alla forte domanda che proviene da tutto il territorio, che attuenui anche l’elevato traffico dei mesi estivi sulla strada regionale n. 83 che attraversa il cuore del Parco.

8.Di sperimentare un Centro di Formazione Professionale per i giovani del territorio, coordinato dal PNALM, che unisca conoscenze specifiche nelle diverse discipline a competenze comuni sempre più necessarie (capacità comunicative, imprenditorialità, lavoro di squadra, capacità di risolvere problemi complessi, adattabilità al contesto, motivazione, conoscenza delle lingue straniere, abilità digitali, attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, attenzione alla biodiversità, conoscenza ed esperienza del territorio …), per garantire alle nuove generazioni un lavoro stabile, al servizio del loro territorio e non siano costretti ad emigrare per avere un futuro dignitoso.

