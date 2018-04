Villamagna- Bugnara 0-2 Il sogno dei peligni continua,mentre l’entusiasmo cresce

Bugnara, 30 aprile- Con una sola giornata al termine del campionato e con l’accesso matematico ai play-off, la Federlibertas materializza quello che inizialmente era solo un sogno. La trasferta in casa del Villamagna è stata un’ulteriore dimostrazione della qualità di un gruppo che nonostante fosse neopromosso, è riuscito a dar prova della propria solidità e delle ottime doti tecniche.

Decisivo come nella gara di andata, Traficante, ha trasportato la compagine allenata dal mister Casanova alla vittoria. Il match contraddistinto dalle tante occasioni, tra cui due reti annullate dal direttore di gara, è stato determinato da due conclusioni entrambe su calcio piazzato.

Felicitazioni e complimenti nei confronti della squadra sono arrivati da tutto l’ambiente e dalle tante persone che hanno seguito l’intera stagione; immensa soddisfazione anche per la società e per l’intero staff che sta lavorando da anni per raggiungere questo traguardo.

Nonostante i giochi non siano ancora conclusi, questa stagione per la squadra bugnarese è stata proficua ed è servita a riportare la società a livelli non raggiunti da anni.

Il sogno di tutti i tifosi adesso è quello di poter rivivere le stesse emozioni provate lo scorso anno sul neutro di Luco Dei Marsi.

Fabrizio Taglieri