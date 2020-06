Villalago,ambiente e la difesa dell’orso

“è istituito il divieto di transito assoluto, sia veicolare che pedonale lungo la pista forestale che collega l’abitato di Villalago con le località Macchia di Rose ad esclusione di residenti e delle ditte specificatamente autorizzate per ragioni di lavoro; è istituito il divieto di circolazione e transito assoluto, sia veicolare che pedonale ad eccezione dei mezzi autorizzati per ragioni di lavoro lungo la strada Panoramica alta; è istituito il divieto di circolazione e transito pedonale e carrabile lungo la strada denominata Sciore Renzo ad eccezione dei residenti e dimoranti di Villalago (panoramica bassa). Il primo cittadino vuole tutelare sia i plantigradi che le persone, anche alla luce dell’emergenza sanitaria in atto. Con l’ordinanza; è istituito il divieto di circolazione e transito pedonale e carrabile lungo la strada denominata Sciore Renzo ad eccezione dei residenti e dimoranti di Villalago (panoramica bassa).

Inoltre è istituito il divieto di avvicinamento anche ai soli fini fotografici su tutta la strada comunale, in via Renzo Sciore, (panoramica bassa) anche ai residenti, come pure non è consentito avvicinarsi agli orsi a piedi, in auto o con qualunque mezzo a una distanza inferiore ai 300 metri”.