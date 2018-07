Villalago: presentato il Cartellone estivo

Villalago, 20 agosto Presentato a Villalago, nell’aula consiliare del Comune, il programma degli eventi della stagione estiva 2018. Presenti in conferenza stampa i due Sindaci dei Comuni di Villalago e Scanno Fernando Gatta e Giovanni Mastrogiovanni, il Vice Sindaco di Scanno Giuseppe Marone, i Consiglieri Comunali di Villalago Brunella Quaglione Delegato alla Cultura, Turismo, rappresentante dei Borghi più belli d’Italia e Melissa Grossi, Silvia Di Paolo Direttrice Riserva Lago di San Domenico, Patrizio Schiazza Presidente della Riserva Ambiente e Vita.

La presenza delle due Amministrazioni Comunali di Scanno e Vilallago insieme non è casuale: il messaggio, l’obiettivo che s’intendono conseguire, sono quelli dell’unità d’intenti al fine di unire le forse e rilanciare il territorio, raggiungendo obiettivi e mete che accomunano ed uniscono l’intero comprensorio. Il cartellone degli eventi dell’estate a Villalago come sempre si conferma ricco di appuntamenti i quali consentiranno di ammirare e conoscere più da vicino l’incantevole borgo secolare abruzzese con la sua illustre storia, usi, costumi, tradizioni; un paese tutto da scoprire ed ammirare in tutto il Suo fascino e splendore. Fra gli appuntamenti menzioniamo la presenza dell’artista Pippo Franco il quale sarà a Villalago la sera del 21 agosto a partire dalle ore 22:00. Domenica 19 agosto alle ore 17:30 vi sarà il tradizionale matrimonio d’epoca con il vetusto corteo nuziale il quale si snoderà lungo le vie principali del centro storico del borgo, per poi proseguire con il tradizionale ballo della Quadriglia in piazza, a suggellare l’antico rituale del matrimonio secolare d’Abruzzo. Vi saranno inoltre escursioni all’eremo secolare, visite guidate di Villalago, sfilate di moda quest’ultima in programma il 18 agosto a partire dalle ore 21:30, per poi proseguire con la notte dei colori ed il brindisi sotto le stelle del cielo incantevole della notte di Villalago. Non mancherà l’appuntamento con la musica classica con il concerto per pianoforte del Maestro Marco Di Biagio in programma il 16 agosto, cui seguiranno il teatro in piazza. Vi saranno inoltre fiere, serate dedicate alla gastronomia e all’arte culinaria, serate dedicate ai favolosi anni cinquanta ed altro ancora. Vi saranno inoltre i festeggiamenti in onore del Santo Patrono Domenico Abate, in programma il 21 e 22 agosto, i quali vedranno la presenza di numerosi fedeli. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti del cartellone estivo dell’estate di Villalago il quale si annuncia sin da ora emozionante e coinvolgente. L’Abruzzo con i suoi borghi medioevali offre appuntamenti illustri i quali sono forieri dell’antica ospitalità della popolazione di questa straordinaria regione, forte e gentile come tradizione millenaria vuole.(h.9,00)

Andrea Pantaleo