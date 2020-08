Villalago mercoledì convegno su sentiero e conservazione orso bruno

Villalago,24 agosto– Il Comune di Villalago e l’Associzione Ambiente e/è Vita Abruzzo Onlus, soggetto convenzionato per la governance della Riserva Naturale Regionale Lago di San Domenico e Lago Pio, in attuazione alle disposizioni legislative della L.R. 15/2016 ed al correlato finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo per un progetto denominato “INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEL?ORSO BRUNO MARSICANO NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DEL LAGO DI SAN DOMENICO E DEL LAGO PIO E NELLE IMMEDIATE VICINANZE”, hanno realizzato una serie di interventi volti alla conservazione dell’orso bruno marsicano ed alla fauna selvatica in generale.

Misure di salvaguardia e di informazione che si sono sostanziate nella realizzazione di un percorso dedicato delocalizzato presso il Lago Pio composto da elementi di informazione di natura ambientale/comportamentale in caso di avvistamento e di valenza turistica, nel posizionamento di cartellonistica diffusa (anche stradale) e di comunicazione/sensibilizzazione ambientale.Il progetto rappresenta un unicum nel panorama delle aree protette regionali e nazionali.

Al termine dell’inaugurazione si terrà un confronto sulle politiche regionali in materia di gestione dell’orso bruno arsicano alla presenza del Vice Presidete della Regione Abruzzo, del Presidente del PNALM, del Sindaco di Villalago,del Responabile Ufficio Parchi e Riserve della Regione Abruzzo, del Presidente del Consorz<io De Rerum Natura fernando Di Fabrizio, della Segreteria Regonale di Ambiente e/è Vita e della Coordinatice della Riserva.la giornata si concluderà con la proiezione del docu-film “Viaggio In Abruzzo” ovvero una tour nelle aree protette nazionali e regionali filmate nella diverse stagioni.Il documentario,anche esso primo nel suo genere in Abruzzo, costituisce una testimonianza della biodiversità che impreziosisce la regione ed è stato girato a cura del Consozio De Rerum Natura.