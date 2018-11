Vicenda Zes: Mastrangioli perchè Raiano fuori ?

( di Enio Mastrangioli) *

Sulmona, 3 novembre- Dalle notizie di stampa abbiamo appreso che il tavolo di partenariato riunitosi nei giorni scorsi a Pescara, convocato dal Presidente Lolli, avrebbe condiviso i criteri scelti dalla Regione per l’individuazione della perimetrazione delle Zone Economiche Speciali (ZES).

Per quel che riguarda la Valle Peligna, per l’asse trasversale Pescara-Civitavecchia che da Manoppello arriva a Carsoli, sarebbero comprese le sole aree produttive “Sulmona-Pratola Peligna”, ma non si citano le aree produttive, Industriali ed Artigianali, di Raiano e Corfinio.

Aree produttive che pur non facendo parte in passato dell’ex-Consorzio Industriale di Sulmona, oggi Socio dell’ARAP a seguito del progetto di fusione dei Consorzi abruzzesi, hanno rappresentato e rappresentano una presenza storica indiscutibile, con una notevole presenza odierna di aziende, ditte individuali, attività artigianali e addetti. Ci auguriamo che questa omissione dipenda da resoconti stampa incompleti, ma se così non fosse, come temiamo, non si può non esprimere un profondo disaccordo con quanto si è deciso o che si sta decidendo.

Se l’obiettivo è quello di offrire alle aziende benefici in termini fiscali e tributari, servizi e procedure snelle per accompagnare gli investimenti, oltre alle misure previste dalla normativa europea, perché escludere aree produttive con una notevole superficie già occupata e altre ulteriori occupabili? Perché escludere tali aree se un altro obiettivo delle ZES, con premialità, è quello di favorire il riutilizzo di strutture esistenti e in disuso e per progetti innovativi utili a creare nuova occupazione quando è a tutti nota la presenza di notevoli contenitori e strutture industriali in abbandono, la ex SABA come esempio per tutte?

Se la filosofia di fondo è quella di puntare sulle aree “che possono beneficiare del nostro sistema di mobilità portuale, aeroportuale e intermodale”, come illustrata nel corso dell’incontro a Pescara dal Presidente Lolli, come si possono escludere aree produttive a ridosso dell’uscita autostradale Pratola-Sulmona? Per queste ragioni, se i i resoconti stampa sono corrispondenti alla realtà, sarebbe opportuno che la Regione prendesse in considerazione quanto esposto e provvedesse ad ampliare il numero delle aree produttive da inserire nella perimetrazione delle ZES.(h. 17,00)

* (Ex-Sindaco di Raiano)