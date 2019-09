Vicenda Snam,prima inizio lavori valutazione Ingv

Sulmona, 25 settembre-Ieri il sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico, Gian Paolo Manzella ha dato risposta all’interrogazione della deputata PD, Stefania Pezzopane, avvenuta in data 24 giugno 2019, sulle criticità che riguardano la prossima realizzazione della centrale di compressione della Snam a Sulmona.

In seguito alla risposta negativa del Tar al ricorso contro la centrale di compressione, presentato dalla regione Abruzzo e poi dal Comune di Sulmona, lo scorso giugno l’on. Stefania Pezzopane aveva chiesto cosa intendesse fare il governo a tutela delle popolazioni che hanno manifestato contrarietà alla realizzazione del gasdotto.

Se, intendesse, il governo, delocalizzare il tracciato perché non sembra che l’opera comporti alcun vantaggio per il territorio e perché sembra che la stessa sia pericolosa per le popolazioni per l’altissimo rischio sismico della zona.

Il sottosegretario ha risposto ieri, ripercorrendo le varie tappe dell’iter di autorizzazione per la realizzazione dell’opera e ribadendo l’importanza strategica del tratto di metanodotto che sulla cosiddetta “dorsale adriatica”, trasporterà il gas naturale da Massafra, in Puglia a Minerbio in Emilia Romagna.

Alla deputata ha quindi risposto che non sarà possibile riconsiderarne l’ubicazione, in primo luogo in virtù del fatto che dal 17 giugno 2011, giorno in cui è stata presentata l’istanza di autorizzazione dalla Snam al Mise, è stata effettuata una lunga analisi dettagliata, durata ormai più di otto anni.

In questo tempo, il Ministero allo sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare avrebbero verificato, nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale ed autorizzativo, “che il tracciato del metanodotto Sulmona-Foligno e la localizzazione della centrale derivassero da una dettagliata analisi di campo geologica, geomorfologica e idrogeologica del territorio. con particolare attenzione ai bacini fluviali e a tutti i corsi d’acqua interferiti, nonché alla natura dei terreni, adottando le più opportune modalità di attraversamento fluviale e di ripristino morfologico.”

Inoltre ha aggiunto che “è ancora in corso il procedimento di autorizzazione integrata ambientale relativamente all’impianto di compressione” e ha precisato che Casa Pente ( la località in cui verrà installata la centrale) sarebbe a circa 2,4 km dal perimetro del Parco Nazionale della Majella e che comunque le procedure VIA obbligano la società Snam ad avere particolare attenzione all’attraversamento della aree protette.

In relazione invece al profilo sismico dell’area in cui si intende realizzare la nuova tratta di metanodotto la società Snam avrebbe già, in fase di progettazione, preso le necessarie cautele “allineandosi alle indicazioni delle normative più avanzate in campo internazionale”.

Ma ancora più importante, il Mise, in seguito ad un impegno preso con il Comune di Sulmona, avrebbe avviato dal novembre 2018, una collaborazione con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che avrebbe la funzione di svolgere una valutazione indipendente nel territorio. Questi studi saranno a disposizione prima dell’inizio dei lavori entro la fine del 2019.

La deputata Pezzopane al termine della risposta alla sua interrogazione al sottosegretario del Mise si è detta parzialmente soddisfatta e ha ribadito la contrarietà alla realizzazione della centrale di Compressione del gas a Sulmona, sottolineando come tutte le amministrazioni regionali che si sono susseguite nel tempo hanno espresso il loro dissenso, a prescindere dalle posizioni politiche. Ha anche ricordato che quello che da sempre le istituzioni e le popolazioni mettono in questione non è la necessità o l’importanza strategica dell’opera ma la prossimità dei Parchi e la presenza di aree sismiche. A tal riguardo ha ricordato che il primo tracciato della Snam, non ricadeva in prossimità di aree altamente sismiche e si è appellata al sottosegretario ritenendo necessarie le ulteriori verifiche “perché lo spostamento del tracciato da parte della Snam da una zona più collinare e costiera alla zona interna è motivato esclusivamente dall’interesse economico di Snam ad accorciare i tempi e, soprattutto, a diminuire le spese dell’infrastruttura”.(h.9,30)

Manuela Susi