Vicenda Snam: Sulmona e Pratola confermano un secco No al progetto

Sulmona, 4 aprile– ” La nostra battaglia va avanti su tutti i fronti contro l’accelerazione del Governo e contro il prosieguo a testa bassa dei dipartimenti ministeriali e della Snam sulla realizzazione del metanodotto e della centrale di compressione. Ho ribadito con forza la contrarietà convinta alla centrale e al metanodotto, evidenziando le criticità di questo progetto Snam e le ragioni del no di un vasto territorio montano a rischio sismico, che ho inserito in un documento scritto chiedendo di allegarlo al verbale”. È quanto commenta il sindaco di Sulmona Annamaria Casini a margine della prima di tre riunioni istruttorie, che si è tenuta questa mattina nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma e alla quale ha partecipato anche in rappresentanza della Regione il Sottosegretario Mario Mazzocca

Vicenda Snam/2: Il Comune di Pratola ha ribadito il secco no al metanodotto

Sulmona, 4 aprile– “Lo ribadiremo anche nelle altre istruttorie che saranno convocate successivamente, prima della scelta definitiva, e tuttavia ancora una volta registriamo con rammarico una netta chiusura dei Ministeri coinvolti nella procedura che rimangono fermi sulle posizioni assunte e che non comprendono le posizioni dei Sindaci che rappresentano le loro comunità. Posizioni chiare e nette, a tutela di un territorio che non può subire un progetto così impattante. Gravissimo è ancora una volta il comportamento di un Governo dimissionario che però su questa procedura tira dritto senza sosta, come hanno evidenziato i fatti di questi ultimi giorni”. È quanto dichiara in una nota il Sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino.