Vicenda Snam: Sbic e ricorso al Tar del Comune

Sulmona, 31 maggio– Secondo Sbic ( Sulmona Bene in Comune) sulla vicenda SNAM il Comune di Sulmona non ricorrerà al TAR contro la concessione dell’Autorizzazione integrata ambientale, da parte del Ministero della Transizione ecologica. Il Sindaco ha motivato così la decisione: “si ritiene che la strada da percorrere sia di tipo politico più che legale amministrativo che dovremmo percorrere in solitudine sottraendo ulteriori importanti risorse alla collettività per un nuovo infruttuoso ricorso”. Annamaria Casini è convinta che si tratti di faccenda da delegare al Governo nazionale e che il territorio non possa farci nulla; che il Comune è ormai solo e che costa troppo (su questo stendiamo un pietoso velo).

Incredibile. Anzi no, credibilissimo. Lo diciamo da cinque anni, questa amministrazione non ha nè anima nè visione complessiva sulla città. Si adagia su una triste impotenza -autoinflitta- e non reagisce. Se avesse avuto una visione generale e non fosse scoraggiata della sua stessa forza rappresentativa, avrebbe detto che no, questa città non ci sta a subire, che lotta animata da una coerente visione ecologica e ambientale che non si riferisce solo alla lotta contro metanodotto e centrale di compressione. Il sindaco dovrebbe anche chiedersi come mai le istituzioni intorno a lei si stanno defilando e noi ci chiediamo: sarà il presidente della provincia a dettare la linea? E’ l’esperienza civica legata a Gerosolimo che ha mollato la presa? E’ l’incapacità conclamata a fare territorio che giunge mestamente alla sua conclusione? Quella coalizione, ci appelliamo ai cittadini, non deve più avere niente a che fare con l’amministrazione della città. Ha dato prova di incapacità e di nessuna ambizione