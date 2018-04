Vicenda Snam: la Uil compatta il 21 sarà a Sulmona per dire NO!!

Sulmona, 10 aprile- Fra 10 giorni come UIL saremo chiamati a sostenere la vertenza che più di tutte sta caratterizzando la storia sociale della Valle Peligna negli ultimi anni. La SNAM, com’è risaputo, vorrebbe far man bassa dei nostri ideali di vita e, ancor più, delle speranze dei nostri figli e nipoti se non contribuissimo pacificamente partecipando al corteo del 21 prossimo venturo. Lo sostiene in una nota il neo segretario della Cst Uil Adriatica- Gran Sasso Mauro Nardella-

“L’amore verso la nostra terra- aggiunge ancora Nardella– ci deve spingere a contrastare questo progetto e a far sì che sia il rilancio della Green economy, nel futuro che verra’,ad occupare le menti di chi vuole investire nella nostra amata valle. Tutte le categorie facenti capo alla Uil il 21 di questo mese sono state invitate a gridare al progetto SNAM un sonoro NO!!!! “ ( h. 17,30)