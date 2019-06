Vicenda Snam: il territorio si muove

Sulmona, 26 giugno– Dalle sentenze respinte dal Tar del Lazio ricreare un punto di partenza al fine di ricostruire una rete di attori e proseguire il percorso contro il progetto Snam, in una geografia politica mutata. È il senso dell’incontro partecipato che si è svolto oggipomeriggio nell’aula consiliare di palazzo San Francesco, organizzato dal sindaco Annamaria Casini in sinergia con i Comitati per l’Ambiente. Sarà presentato entro un mese il ricorso in Appello da parte del Comune di Sulmona, in quanto esistono i termini per proseguire sul piano legale la battaglia contro il provvedimento del Consiglio dei Ministri, che autorizza la realizzazione della Centrale di compressione della Snam a Sulmona. “Nel confronto pubblico tra istituzioni, associazioni e comitati cittadini- riferisce una nota del Comune- è stata analizzata dall’avvocato Alfonso Celotto la sentenza del ricorso respinto dal Tar, presentato dal Comune di Sulmona insieme ai Comuni del territorio, spiegando le prospettive future, come anche il ricorso della regione rigettato dal Tar. Sono intervenuti: la senatrice Gabriella Di Girolamo, i consiglieri regionali Marianna Scoccia, Giovanni Legnini e Giorgio Fedeli, Mario Mazzocca, il presidente del Wwf Abruzzo Luciano Di Tizio, il presidente Legambiente Abruzzo Giuseppe di Marco, Giovanna Margadonna e Mario Pizzola dei Comitati cittadini per l’Ambiente “. Per il sindaco Anna Maria Casini ” Una risposta di territorio positiva quella di oggi-È da sottolineare l’assenza del governo regionale che, nel porgere le scuse, ha comunicato che sta valutando se proseguire il ricorso in secondo grado. Occorre che la Regione sciolga rapidamente la riserva sulla sua posizione perché, prima ancora che tecnica, riteniamo che la scelta sia politica in relazione alla volontà o meno di ascoltare le ragioni e le posizioni di un intero territorio”.

Domani giovedi 27 giugno alle ore 15.30 nell’aula consiliare secondo appuntamento: si proseguirà analizzando le ragioni del no al progetto Snam alla presenza di esperti e autorevoli relatori del mondo accademico e scientifico che analizzeranno i rischi del progetto Snam, ritenuto opera dannosa. Di seguito il programma

Saluti istituzionali Assessore all’Ambiente Comune di Sulmona MANUELA COZZI

-Introduzione GIOVANNA MARGADONNA , Comitati Cittadini per l’Ambiente “Undici anni di lotta contro un’opera devastante e inutile”

-Dott. FRANCESCO AUCONE, Geologo, “Progetto “Rete Adriatica” e rischio sismico;

-Prof. ERASMO VENOSI, Comitato Scientifico Energia e Clima Parlamento Europeo “Cambiamenti climatici e nuovo piano energetico nazionale 2030”

-Dr. MAURIZIO CACCHIONI: Medici per l’Ambiente “Impatto sulla salute della centrale di compressione Snam;

-Prof ENZO DI SALVATORE Docente di Diritto Costituzionale Università di Teramo “Le normative vigenti in materia di idrocarburi e questione Snam;

-RENATO DI NICOLA Coordinamento No Hub del Gas “Le lotte dei cittadini per la difesa dei territori e dei beni comuni” –Interventi di rappresentanti istituzionali, delle Associazioni e dei cittadini

-Conclusioni dott. MARIO PIZZOLA (h. 19,00)