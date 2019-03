Vicenda Snam, il sindaco bacchetta il M5S ” fanno solo chiacchiere”

Respinge al mittente il sindaco Anna Maria Casini le critiche sollevate ieri dal MeetUp Amici di Beppe Grillo di Sulmona che non erano stati teneri per l’assenza del primo cittadino alla conferenza di servizio ” di carattere tecnico” sulla vicenda della Snam. Poi l’affondo per rimarcare che mentre i sostenitori di Beppe Grillo ” alzano inutili polveroni senza nemmeno conoscere i problemi” Intanto ” il Governo tace e non fa nulla per bloccare le procedure contro la realizzazione della centrale e del metanodotto” Eppure è già passato un anno dal rinnovo del Parlamento e otto mesi dall’insediamento del Governo del cambiamento gialloverde ma sul problema ” zero risultati”

Sulmona, 1 marzo– “Si preferisce alzare inutili polveroni strumentalizzando temi senza nemmeno conoscere i fatti, guardando la pagliuzza anziché la trave. Mentre il Governo tace e non fa nulla per bloccare le procedure contro la realizzazione della centrale e del metanodotto, il gruppo sulmonese di ispirazione pentastellata si preoccupa di sentenziare a vanvera la mancata presenza in una Conferenza dei Servizi di carattere tecnico, senza sapere che era conclusiva di due Conferenze dopo diverse riunioni interlocutorie e preliminari, volute e ottenute tutte proprio da questa amministrazione, partecipando da protagonista, in sinergia con Arta Abruzzo, per riparare alle enormi carenze, vizi e forzature dell’iter procedurale. E’ proprio grazie alla nostra determinazione che siamo riusciti ad ottenere che si installassero ben due centraline anziché una, come, invece, era previsto dalla prescrizione che impone alla Snam di predisporre il piano di monitoraggio dell’aria un anno prima della costruzione della centrale. Abbiamo, dunque, guadagnato tempo per proseguire la battaglia su tutti i fronti, compreso quello giudiziario. Sperando che il Governo ascolti la volontà di un intero territorio che da oltre dieci anni esprime contrarietà alla centrale e al metanodotto.

Il MeetUp Amici di Beppe Grillo di Sulmona anzichè collaborare per il bene di questo territorio, come stanno facendo tante associazioni e Comitati cittadini, unendo le forze, passa il tempo ad attaccare inutilmente questa amministrazione, la quale si sta battendo con tutti gli strumenti a disposizione contro queste opere dannose per la nostra terra. Il MeetUp dovrebbe attivarsi presso il proprio Ministro di riferimento, dato che siamo ancora in attesa di una sua risposta alla nostra richiesta di un incontro inviata a settembre 2018. Fare finta di interessarsi ai problemi con polemiche senza senso non è produttivo: servono i fatti, non le polemiche ”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini. (h.