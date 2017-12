Sulmona, 30 dicembre- Forza Italia non ci sta a finire nel tritacarne delle responsabilità politche sulla vicenda della Centrale Snam a Sulmona, ma allo stesso tempo non si sottrare a dare il proprio contributo “se lo vogliono” a portare avanti una battaglia unitaria che va combattuta con convinzione e molta determinazione “evitando i giochetti delle tre carte tra Sulmona- la Regione ed il Governo”.

E così stamani gli azzurri si sono ritrovati a Sulmona per una conferenza stampa che ha visto la partecipazione dell’on. Fabrizio Di Stefano, della sen. Paola Pelino, del Consigliere regionale Emilio Iampieri, di molti sindaci della Valle Peligna a cominciare da Antonella Di Nino ma anche di Elisabetta Bianchi Capogruppo al Comune di Sulmona e poi ancora tanti dirigenti locali e regionali del partito a cominciare dal Segretario sezionale di Sulmona Menchinelli, al Vice Segretario regionale Luigi La Civita

Fabrizio Di Stefano è partito dall’utltima decisione del Consiglio dei Ministri che ha deliberato “la condivisione dei pareri favorevoli, con condizioni, espressi in conferenza di servizi nel procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio nella Regione Abruzzo della Centrale di compressione gas di Sulmona, proposta dalla società Snam Rete Gas S.p.a. La delibera tiene in considerazione la rilevanza energetica e il carattere strategico dell’opera, necessaria per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici a livello italiano ed europeo”. Poi ha posto l’interrogativo “Se la Regione Abruzzo per il giorno 22.12.2017 era stata convocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la vicenda centrale Snam di Sulmona, ci chiediamo perché non lo ha tempestivamente reso noto ai Sindaci del territorio? Perché solo il giorno dopo la Regione Abruzzo cade dalle nuvole?

Ma non è tutto perché Di Stefano ha posto un secondo interrogativo “Perché questa strategia? “Semplice – ha risposto – perché tutti sanno che dopo l’approvazione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri, gli annunciati ricorsi al TAR non hanno senso politico e amministrativo, sono solo vani tentativi per distrarre la nostra attenzione. La politica è stata messa da parte, puntando come spesso accade negli ultimi tempi a teatrini e rimpalli di responsabilità”. Paola Pelino ha annunciato che chiederà presto un incontro con il Sottosegretario alla Presidenza Maria Elena Boschi per un vertice sulla vicenda Snam al quale far intervenire anche il Governatore abruzzese Luciano D’Alfonso, i parlamentari abruzzesi, il sindaco di Sulmona Casini.

Il Consigliere regionale Emilio Iampieri ha annunciato che il 2 gennaio prossimo presenterà insieme ai colleghi del suo partito una richiesta di convocazione urgente del Consiglio regionale su tutta questa vicenda per fare chiarezza su quanto accaduto e per definire le mosse successive da portare avanti. Insomma se la gita di ieri a Roma non ha sortito gli effetti sperati (anche se le ironie e sberleffi non sono mancati) come raccontano a fari spenti molti partecipanti dell’armata l’attenzione attorno al problema continua a salire. E questo sicuramente è un segnale.

Intanto stamani si è riunita la Conferenza dei Capigruppo al Comune di Sulmona per fissare la data di un Consiglio straordinario così come richiesto dalle minoranze. Non c’è stata tanta convinzione tanto che alla fine si è deciso di tenere una riunione il prossimo 12 gennaio. Nemmeno la gravità della situazione mette fretta e fa riflettere i nostri consiglieri comunali. Ma questo è altro discorso che merita considerazioni diverse. (h. 17,00)