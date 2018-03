Vicenda Snam: Di Nino, ora i nostri parlamentari facciano subito la loro parte

– “Il Governo ancora in carica anche solo per gli affari correnti accelera senza esitazioni sul Metanodotto e convoca i rappresentanti del territorio per completare l’iter autorizzativo, ma dai territornella riunione istruttoria presso la Presidenza del Consiglio, in rappresentanza del mio comune manterrò con fermezza la posizione di contrasto già espressa sulla centrale di compressione e parallelamente, sul piano del diritto, si proseguirà con i relativi ricorsi già pronti. Le ragioni sono note e sempre attuali, drammaticamente ignorate da questo governo con punte di arroganza inusitate.È quanto dichiara in una nota il Sindaco di Pratola Peligna