Vicenda Snam: depositata risoluzione in Consiglio regionale

L’iniziativa a firma di Marianna Scoccia( Gruppo Misto) e di Silvio Paolucci (Pd) approderà all’esame della 1^ Commissione il prossimo 1 giugno-

Sulmona , 28 maggio– Non si ferma la battaglia contro la costruzione a Sulmona della centrale di compressione gas della Snam e contro il metanodotto, opera ad esso collegata: Il Consigliere Regionale Marianna Scoccia (GRUPPO MISTO) ed il Consigliere Regionale Silvio Paolucci (PD) depositano una risoluzione al fine di bloccare la realizzazione dell’opera sul Territorio di Sulmona “Il prossimo 1 Giugno, durante la seduta della Seconda Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture verrà discussa una risoluzione, da noi presentata, sul metanodotto linea Adriatica e centrale di Compressione di Sulmona: siamo pronti a dare battaglia in tutte le sedi di competenza” Affermano congiuntamente i Consiglieri Regionali Marianna Scoccia e Silvio Paolucci, che aggiungono: “Con la risoluzione impegnamo il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, a chiedere ai Ministri dell’ambiente e dello sviluppo economico di non autorizzare la realizzazione di Metanodotti Sulmona Foligno e Foligno sestino facenti parte della linea Adriatica e di Non rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale relativa alla centrale di compressione di Sulmona ; Richiediamo inoltre di sottoporre il progetto “linea Adriatica metanodotto e Centrale” a nuova valutazione di impatto ambientale.”

“La nostra risoluzione, rappresentano dettagliatamente Scoccia e Paolucci, ripercorre certosinamente i passaggi controversi di quest’opera, e si concentra sull’equilibrio fra diritto alla vita e alla salubrità dell’ambiente rispetto ad interessi economici, la cui strategicità peraltro è messa in dubbio da tempo” “Vogliamo ribadire la forte contrarietà di un intero territorio alla realizzazione del progetto Snam e chiedere impegno concreto al Governo Regionale affinché si faccia da portavoce nelle sedi Governative di competenza. In un epoca dove la definizione “transizione ecologica” è divenuta familiare è granitica la convinzione che la centrale e il metanodotto previsti dalla Snam non siano opera strategica, ma anacronistica e avulsa dalle linee di sviluppo che vanno verso l’ecosostenibilità, soprattutto in un territorio come il nostro, caratterizzato da numerose fragilità anche sotto il profilo orografico. Questa è una battaglia di tutti concludono i Consiglieri Scoccia e Paolucci”.