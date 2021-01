Vicenda Punto nascita: Bianchi (Fdi),noi non molleremo

Sulmona, 21 gennaio-La nefasta decisione del tavolo di monitoraggio nazionale punti nascita non ci ferma e continueremo ad investire risorse ed impegno in ogni sede nella lotta per affermare insieme a Regione Abruzzo la strategica importanza del Punto Nascita dell’Ospedale di Sulmona, presidio indispensabile ed irrinunciabile per un ampio bacino di riferimento territoriale augurandoci di trovare al nostro fianco gli onorevoli parlamentari di riferimento governativo eletti in questo territorio ma troppo silenziosi sull’argomento.

Che fine hanno fatto le promesse di modifica del Decreto Lorenzin spese dal Movimento 5 Stelle all’indomani del loro ingresso al ministero della Salute? Non lasceremo che tecnocrati che non hanno mai visitato questa realtà dispongano dell’erogazione del servizio sanitario con gli inadeguati e fallimentari criteri di accentramento dei sistemi aziendali. L’ospedale di Sulmona deve uscire al più presto dal girone dell’ibrida qualificazione nel quale è stato proiettato ed ottenere il riconoscimento di presidio di primo livello al fine di attrarre risorse umane ed investimenti per esprimere al meglio le sue numerose potenzialità. Così in una nota il Capogruppo di Fdi in Consiglio Comunale a Sulmona Elisabetta Bianchi