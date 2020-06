Vicenda Liceo Ovidio: Bianchi (Fdi), facciamo chiarezza e istituiamo una Commissione

Sulmona,20 giugno-L’iter amministrativo per il recupero del danno da sisma dell’edificio del Liceo Classico “Ovidio” in Piazza XX Settembre rischia di mancare uno tra gli obiettivi principali pretesi dalla cittadinanza e dall’intero comprensorio Peligno che è il ritorno della prestigiosa scuola nel cuore del centro storico di Sulmona. Ad oltre dieci anni dalla chiusura l’interesse al recupero del palazzo monumentale non può vedere sacrificata la sua destinazione d’uso. È evidente che più di un errore si è annidato nella farsa degli equivoci per la quale il consiglio comunale deve restituire chiarezza alla Città con l’istituzione di una commissione che valuti puntualmente tutti i dati sin qui emersi poichè lo sforzo progettuale che ci aspettavamo venisse raggiunto è non solo il recupero dell’edificio in sè ma anche quello della sua anima vitale, il tutto coniugato in termini di sicurezza per la popolazione ivi inclusa quella scolastica. Anche da questo sforzo cui non intendo rinunciare passa il prestigio della Città di Sulmona. Così oggiElisabetta Bianchi consigliere comunale fdi Città di Sulmona (h. 14,00)