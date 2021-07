Vicenda Liceo Classico: questa volta ha vinto Sulmona. Finalmente !!

– Dopo tanti anni di silenzi, indifferenze,comportamenti ambigui, incapacità politica e amministrative delle amministrazioni comunali che si sono susseguite nel tempo va dato atto all’attuale Esecutivo in carica e sopratutto al sindaco Casini e all’Assessore Zavarella di aver portato a conclusione una battaglia difficilissima attesa da troppo tempo dalla città che ora puo’ cominciare a sognare di riportare nella centralissima piazza XX Settembre la scuola. La nuova decisione del Tar è un premio per quanti si sono impegnati per avviare a soluzione, dopo undici anni dal sisma del 2009, questo problema e una sconfitta per quanti, tecnici e politici, esultavano ad ogni inciampo tecnico-amministrativo incontrati lungo il percorso. La notizia che si è diffusa rapidamente in città ha procurato la giusta soddisfazione ed ora finirà al centro della prossima campagna elettorale. Sic puramente.

Sulmona, 27 luglio- Liceo Classico: le sentenze danno ragione ancora una volta all’amministrazione comunale, via libera all’apertura dei cantieri. Il Tar ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione della gara d’appalto per i lavori al Liceo Classico “Ovidio”, non riscontrando anomalie e rigettando, dunque, il ricorso presentato dalla ditta arrivata seconda. Dopo la sospensiva, i giudici amministrativi hanno recepito la relazione del verificatore, dando ragione all’amministrazione comunale rappresentata in giudizio dall’avvocato Marina Fracassi. Il Tar ha recepito in pieno quella che, sin dall’inizio, era stata l’impostazione della stazione appaltante, perché alla Commissione non era esigibile una verifica approfondita dei calcoli e dei modelli strutturali, visto che all’esame dell’Organo di gara vi era una proposta migliorativa e non autorizzativa. : le sentenze danno ragione ancora una volta all’amministrazione comunale, via libera all’apertura dei cantieri. Il Tar ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione della gara d’appalto per i lavori al Liceo Classico “Ovidio”, non riscontrando anomalie e rigettando, dunque, il ricorso presentato dalla ditta arrivata seconda. Dopo la sospensiva, i giudici amministrativi hanno recepito la relazione del verificatore, dando ragione all’amministrazione comunale rappresentata in giudizio dall’avvocatoIl Tar ha recepito in pieno quella che, sin dall’inizio, era stata l’impostazione della stazione appaltante, perché alla Commissione non era esigibile una verifica approfondita dei calcoli e dei modelli strutturali, visto che all’esame dell’Organo di gara vi era una proposta migliorativa e non autorizzativa.

“E’ un sogno che comincia a diventare realtà, che ci ripaga della determinazione, malgrado i tantissimi ostacoli di questi anni. E’ una notizia importantissima che conferma il fatto che abbiamo imboccato la strada giusta per poter finalmente riconsegnare alla città lo storico edificio messo in sicurezza. E’ motivo di orgoglio per tutta l’amministrazione il fatto che le sentenze continuano a dare ragione all’operato svolto finora nell’interesse della città” Afferma il sindaco Annamaria Casini, che aggiunge: “Fin dall’inizio del mio mandato, ci siamo impegnati al massimo per poter finalmente avviare i lavori di miglioramento sismico al Liceo Classico di piazza XX Settembre e ora, dopo tanti anni di attesa, siamo ormai prossimi al risultato di riconsegnare la scuola agli studenti del Liceo Classico e alla riqualificazione e valorizzazione del centro storico, per contribuire alla ripresa socio economica della Città storica. Ringrazio gli uffici, i collaboratori, l’assessore Salvatore Zavarella e gli altri che lo hanno preceduto, che si sono impegnati per raggiungere questo obiettivo molto importante” conclude il sindaco.

