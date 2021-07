Vicenda Gerosolimo: la solidarietà di Carugno (Psi)

Sulmona,24 luglio- Gli atti di vandalismo compiuti sulla vettura di Andrea Gerosolimo, al quale va la nostra solidarietà, non sono opera del primo teppistello passato per caso. Sono figli di un clima di odio e di guerra personale, costruito da mesi in questa città, e sono fratelli di chi vaga per la piazza della politica cittadina preannunciando una campagna talmente infuocata da finire addirittura sulla ribalta dell’attenzione nazionale.

Non è il clima giusto per avviare la campagna elettorale e non solo perchè a guerreggiare con il fuoco tutti possono scottarsi, ma soprattutto perchè la prima a rimetterci è la città che ha bisogno e merita di un confronto, anche serrato, sui temi e problemi e non una guerra tra persone. Auspico che il senso di responsabilità di tutti riporti il dibattito in un clima di pacato confronto”. Così in una nota Massimo Carugno PSI