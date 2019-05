Vicenda Cogesa: Pingue all’attacco, invoca ora dimissioni

Sulmona, 29 maggio- “Quando sull’amministrazione della cosa pubblica si adombra il sospetto della falsità, la più istintiva reazione è quella di aspra condanna, per il solo fatto che tale dubbio si sia insinuato.Le persone coinvolte hanno diritto, invece, al rispetto della presunzione di innocenza, caposaldo imprescindibile dello stato di diritto”. Lo sostiene il Consigliere Comunale di Sulmona Fabio Pingue che è intervenuto nelle ultime ore sulla vicenda del Cogesa

“Confido che, nell’istruttoria o nelle fasi processuali, tale innocenza – prosegue Pingue- sarà definitivamente confermata. Cionondimeno, l’opportunità politica e il buon senso impongono che la comunità sia rassicurata da ogni possibile incertezza in ordine alla corretta amministrazione dell’apparato pubblico.Il Sindaco si faccia, dunque, garante della trasparenza e riprenda nelle sue mani le deleghe sulle società partecipate conferite all’assessore Mariani.Quanto accaduto ripropone una vera e propria questione morale sulla contiguità tra la gestione amministrativa e la politica che, almeno nella nostra comunità, non aveva mai raggiunto livelli di commistione tanto elevati.Il limite della contiguità, se valicato, diventa interferenza e compromette irreversibilmente l’immagine di terzietà e trasparenza che l’ente pubblico, nell’interesse della collettività, deve sempre conservare.Una riflessione, questa, alla quale sono chiamati principalmente oggi Enzo Margiotta e … Di Loreto che, nei rispettivi ruoli, dovrebbero prendere in considerazione l’idea di lanciare un segnale chiaro di presa di distanza da quelle ingerenze che hanno prodotto sospetti e, addirittura, ipotesi di reato, rassegnando le loro dimissioni”. (h. 17,30)